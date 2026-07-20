Kıbrıs'ta NATO Üssüne İzin Verilmemeli - Son Dakika
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Kıbrıs'ta NATO Üssüne İzin Verilmemeli

20.07.2026 16:40
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Haydar Altıntaş, Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesini kabul edilemez buldu ve NATO üssü kurulmasına karşı çıktı.

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, " Kıbrıs'ta mevcut üslerden başka NATO üssünün kurulmasına izin vermemeliyiz. Türk askerinin Ada'dan çekilmesi asla kabul edilebilecek bir durum değildir." dedi.

Altıntaş, Meclis'teki basın toplantısında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. ve KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladı.

Kıbrıs'ta ve KKTC üzerinde "yeni hesaplar, niyetler ve düşünceler" ortaya çıktığını söyleyen Altıntaş, "yedi düvelin Kıbrıs'la ilgili hale geldiğini" belirtti.

Barış Harekatı'nın, KKTC'nin varlık sebebi olduğunu dile getiren Altıntaş, Kıbrıs'ta barışın ancak iki egemen devlet temelinde olacağını kaydederek, bunun dışındaki seçeneklerin "gerçek ve hayal dışı" olduğunu anlattı.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve uluslararası statüsünün asla pazarlık konusu yapılamayacağını vurgulayan Altıntaş, "Unutulmamalıdır ki Kıbrıs yalnızca bir ada değildir. Doğu Akdeniz'in enerji güvenliği ve Türkiye'nin güney güvenlik kuşağının ayrılmaz bir parçasıdır. NATO'nun güney kanadının güvenliği konuşulurken KKTC'nin yok sayılarak kalıcı bir güvenlik mimarisi de inşa edilemez." diye konuştu.

Güçlü bir KKTC'nin Doğu Akdeniz'de güçlü bir Türkiye anlamına geldiğini dile getiren Altıntaş, "Rumlar 'biz susuz kalır, yine de Türk suyunu içmeyiz' diye bir fanatizm içindeyken bizim meseleye romantizmle yaklaşma hakkımız yoktur. Kıbrıs'ta mevcut üslerden başka NATO üssünün kurulmasına izin vermemeliyiz. Türk askerinin adadan çekilmesi asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Kıbrıs Türk halkının ve Türk devletinin güvenliği, Türk milletinin namus meselesidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kıbrıs'ta NATO Üssüne İzin Verilmemeli - Son Dakika

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