Kiev'e Rus Saldırısı: 73 Gün Sonra - Son Dakika
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Politika

Kiev'e Rus Saldırısı: 73 Gün Sonra

Rus ordusu, Kiev'i 73 gün aradan sonra füze ve İHA'larla hedef aldı. Hava savunma etkiliydi.

13.11.2024 14:17
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Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i 73 gün sonra ilk kez füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) birlikte hedef aldı.

Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, 73 gün aradan sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilk kez füze ve İHA'larla birlikte saldırı gerçekleştirdi. Başkent sakinleri metro istasyonlarına sığındı. Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın 8 bölgesini hedef aldığı, 6 balistik ve seyir füzesi ile 90 insansız hava aracı fırlattığı bildirildi. Hava savunma sistemlerinin ülke genelinde 2 seyir füzesi, 2 balistik füze ve 37 İHA'yı düşürdüğü, 47 İHA'yı da durdurduğu belirtildi. Kiev'de can kaybı veya büyük hasar bildirilmedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya bu sabah şehirlerimize bir kez daha saldırı düzenledi ve hava savunmamız buna etkili bir şekilde karşılık verdi. Kiev'i hedef alan balistik ve seyir füzeleri de dahil olmak üzere Rus füzeleri ve insansız hava araçları (İHA) düşürüldü. Ülkemizi Rus teröründen korumak için güçlerimizin gerekli ekipmana sahip olması hayati önem taşıyor. Bize yardımcı olan her bir ortağımıza minnettarım. Hava savunmamıza yönelik füze savunma sistemlerinin zamanında teslimi, savunma sistemlerine ilişkin anlaşmaların yerine getirilmesi, elektronik harp üretim ve tedarikinin sağlanması, hayat kurtarıcı çabalardır. Hava savunmamızın her başarılı müdahalesi hayat kurtarır ve kritik altyapıyı korur. Savaşçılarımız ne kadar başarılı olursa bu savaşı sona erdirmeye o kadar yaklaşırız. Barış ancak bu şekilde güçle sağlanır" ifadelerini kullandı.

Rusya haftalardır neredeyse her gece Kiev'i İHA'larla hedef alıyordu. - KİEV

Kaynak: İHA

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