Kılıç, Mekke Anlaşması'nda TBMM'nin asker gönderme yetkisinin korunmasını istedi

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin, "Anayasa'nın 92. maddesi Türk askerinin yabancı ülkelere gönderimi konusunda TBMM'ye yetki vermektedir. Hiçbir uluslararası anlaşma, bu yetkiyi etkisiz hale getiremez. Anlaşmada sonradan yapılacak değişiklikler, Meclis'in anayasal denetimini ortadan kaldıramaz, devre dışı bırakamaz." dedi.

Sevda Erdan Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili hortumda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Dışişleri Komisyonunda başlandığını anımsatan Kılıç, partisinin bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini sağlayacak ortak bir savunma kapasitesini geliştirmesini önemsediklerini belirtti.

Söz konusu Türkiye'nin, Mehmetçiğin güvenliği olduğunda hiçbir anlaşmaya açık çek vermemek gerektiğini dile getiren Kılıç, fakat anlaşmada açıklanması gereken konuların yer aldığını söyledi.

Kılıç, Meclis'in anayasal yetkisinin korunmasını, askeri yükümlülüklerin sınırının belirlenmesini ve Türkiye'nin bağımsız karar alma iradesinin bağlayıcı güvencelere kavuşturulmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Kılıç, şunları kaydetti:

"Anayasa'nın 92. maddesi Türk askerinin yabancı ülkelere gönderimi konusunda TBMM'ye yetki vermektedir. Hiçbir uluslararası anlaşma, bu yetkiyi etkisiz hale getiremez. Anlaşmada sonradan yapılacak değişiklikler, Meclis'in anayasal denetimini ortadan kaldıramaz, devre dışı bırakamaz. Mehmetçiğin nerede ne zaman ve hangi amaçla görev yapacağına Türkiye'nin egemen iradesi karar verir. Bu nedenle çağrımızı yeniliyoruz. Meclis'i bilgilendirin, belirsizlikleri giderin. Türkiye'nin ulusal çıkarlarını ve anayasal yetkilerini açık güvencelere bağlayın. Gerekirse kapalı oturum yapılarak, TBMM, anlaşmanın bütün sonuçları hakkında bilgilendirilmeli."

-"Gerçeklerle de yolunuzu ayırırsanız elinizde sahte WhatsApp dedikoduları kalır"

Hafta sonu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gaziantep ziyareti gerçekleştirdiklerini aktaran Kılıç, Yeni Parti milletvekillerinin ziyarete ilişkin paylaşımlarını eleştirdi.

Sevda Erdan Kılıç, şunları söyledi:

"Bizim Gaziantep'te yoğun kalabalıklarla yaptığımız ziyaretleri bazı milletvekilleri içlerine sindirememişler. Sarıldıkları yalana ve manipülasyona dün bir kez daha sarılmış oldular. Dün bir WhatsApp görseli bazı milletvekilleri tarafından büyük bir hevesle dolaşıma sokuldu. Bu arkadaşlara sormak istiyorum: Bir zamanlar aynı çatı altında siyaset yaptığınız, kapısında yatıp kalktığınız, siyaseten elde ettiğiniz makamları borçlu olduğunuz insanlarla hesaplaşmak için elinizde kala kala bu yalan dolandan oluşan WhatsApp dedikodusu mu kaldı? Bir milletvekilinin eline telefon alıp her gördüğünü paylaşması çok kolay ama zor olan taşıdığı ünvanın sorumluluğuyla hareket etmek. Siyasette yolunuzu ayırabilirsiniz ama gerçeklerle de yolunuzu ayırırsanız elinizde yalnızca sahte WhatsApp dedikoduları kalır."

Sevda Erdan Kılıç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandığını hatırlattı.

2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde faize ayrılan tutarı eleştiren Kılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Karşımıza çıkan en ağır rakam şu: 3 trilyon 975 milyar lira faiz... Bu rakamın büyüklüğü anlaşılamayabiliyor, yılın tamamına yaydığınızda her gün yaklaşık 10 milyar 890 milyon lira faiz işliyor. Her dakika, yaklaşık 7,5 milyon lira faiz işliyor. 2027 yılı bütçesine göre bizim burada konuştuğumuz 6-7 dakikada faiz baronları 45 milyon lira kazanacak. Vatandaşın geçinemediği her dakikada, bütçenin bu faiz sayacı milyon milyon işlemeye devam edecek. Üstelik bu para, borcun ana parasını da kapatmıyor."

2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde 22 trilyon 139 milyar lira vergi toplanmasının hedeflendiğini belirten Kılıç, bu durumu eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"O paranın içinde işçinin ve memurun daha eline geçmeden kesilen vergiler var. Bir annenin çocuğuna aldığı sütün vergisi var. Çiftçinin mazotundan, esnafın elektriğinden alınan vergiler var. Vatandaş bu devletin kasasını her gün dolduruyor, doldurmaya da devam ediyor. Sıra o kasadan vatandaşın hakkını vermeye geldiğinde neden birden kaynak sıkıntısı başlıyor. Vergi toplarken herkesi buluyorlar, refahı dağıtırken herkesi unutuyorlar."