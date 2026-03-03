Kılıç'tan İran Açıklaması - Son Dakika
Kılıç'tan İran Açıklaması

03.03.2026 16:01
Yeniden Refah Partisi'nden Kılıç, İran'a saldırıları eleştirerek istikrarsızlığa dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin, "İran'ın parçalanması Türkiye'nin yararına değildir, bölgenin yararına da değil. İran'ı parçalamak, bölgeyi daha da fazla istikrarsızlaştırmak, iç savaşlar ve mezhep çatışmaları dönemini başlatmaktır." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Çekmeköy'de dün bir lisede uğradığı saldırıda vefat eden öğretmen Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet dileyen Kılıç, acilen bir kriz masası oluşturulması ve suça sürüklenen çocuklar ile okullardaki güvenlik sorunu gibi konuların ele alınması gerektiğini söyledi.

Kılıç, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının Türkiye'nin ve dünyanın en önemli gündem konusu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir hayduttan daha tehlikelisi iki haydudun birlikte olmasıdır. İki haydut birlikte uydu devletlerin de hava sahası ve üs desteğiyle günlerdir İran'ı bombalıyor. Bölgede üslerini bu saldırılar için kullandıran ülkeler de saldırıların ve işlenen savaş suçlarının birinci dereceden ortağıdır. Bu savaş her türlü uluslararası hukuk dayanağından yoksundur. 'Önleyici savaş doktrini' olarak seslendirilen kavram tam bir hukuksuzluk halidir. Suça, katliamlara kılıf uydurmaktır. Amerika istihbarat yetkilileri de artık itiraf ediyor ki İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik bir saldırı hazırlığı yoktu. Olmadığı halde önleyici savaş doktrini kavramı hukuksuz bir şekilde uygulanmış, haydut iki devlet tarafından İran yerle bir edilmeye başlanmıştır."

İran'da savaş suçu işlendiğinin altını çizen Kılıç, "Bu zorbalık, haydutluk, ahlaksızlık karşısında daha fazla sessiz kalınamaz. İran'ın parçalanması Türkiye'nin yararına değildir, bölgenin yararına da değil. İran'ı parçalamak, bölgeyi daha da fazla istikrarsızlaştırmak, iç savaşlar ve mezhep çatışmaları dönemini başlatmaktır. İran'ın parçalanmasından beslenecek tek ülke vardır o da siyonist İsrail rejimidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Refah, İran, Son Dakika

Kılıç'tan İran Açıklaması
