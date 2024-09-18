Kılıç ve Bass Görüşmesi

Politika

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ve ABD ilişkilerini, Orta Doğu'daki son durumu, İsrail'in masum Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği katliamları, Rusya- Ukrayna savaşı ile yükselen nükleer tehdit endişesi ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldık." ifadelerine yer verdi.