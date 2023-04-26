Bulgaristan'dan Kılıçdaroğlu'nu şaşırtan sevgi! Kendi bile şaşırdı - Son Dakika
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Bulgaristan'dan Kılıçdaroğlu'nu şaşırtan sevgi! Kendi bile şaşırdı

26.04.2023 17:27

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Bulgaristan ziyaretine ilişkin görüntüler paylaşıldı. Yol kenarında bekleyen vatandaşlar Kılıçdaroğlu'nun makam aracını durdurdu. Araçtan inip vatandaşlarla kucaklaşan CHP lideri, gördüğü ilgi karşısında şaşırdı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta seçim çalışmaları nedeniyle önce Edirne'ye ardından da Bulgaristan'a gitti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Burada bir takım ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandığı ana ait görüntüler çıktı. CHP liderinin videosu sosyal medyada gündem oldu.

YOĞUN İLGİ KARŞISINDA ŞAŞIRDI

Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun geçiş esnasında kenarda bekleyen vatandaşların, makam aracını durdurması yer aldı. Araçtan aşağı inen Kılıdaroğlu vatandaşlarla tek tek tokalaşıp sarıldı. Çiçeklerle karşılanan Kılıçdaroğlu gördüğü ilgi karşısında şaşkınlık yaşarken, vatandaşlar ise "Hoş geldiniz sefa geldiniz. Gurur duyuyoruz sizinle" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (3)
  • Cengiz Mertoglu: Sasiracak birsey yok Bulgaristanin oylari sayın Kilictarogluna hayirlisi ile yeni duzen Demokratik Atatürk dusmanligi olmadan yeni bir gelecege hasar tabiiki unutulacak gibi degil ! Cevap Yaz 99 76 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Hay hay Kemal, şimdi 300 milyar daha buldu,elde var 300 daha para 600 milyar oldu,ama söz verdiğin traktörleri hâlâ teslim etmedin maalesef. Cevap Yaz 104 108 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Chp nin sayesinde iyi gezdin chp sana yaradı Cevap Yaz 81 97 Yayından Kaldır
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Kılıçdaroğlu, 300 milyar doların kaynağını paylaştı: Londra'da fonlarla görüştüm, yatırım yapacaklar Kılıçdaroğlu, 300 milyar doların kaynağını paylaştı: Londra'da fonlarla görüştüm, yatırım yapacaklar

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bulgaristan'dan Kılıçdaroğlu'nu şaşırtan sevgi! Kendi bile şaşırdı - Son Dakika


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