Kılıçdaroğlu: CHP Geleceğin Partisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP, geleceğin partisidir. Dünyada 100 yılı aşkın süredir hayatta kalan 4-5 partiden birisi de CHP'dir. Şerefli bir partidir, onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti." dedi.

Partisinin Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen, yeni üyelere ve daha önce partiden ihraç edilip yeniden katılan üyelere rozet takma törenine katılan Kılıçdaroğlu, salona "temiz parti temiz siyaset" sloganlarıyla girdi.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'lilerin zorunlu olmadıkça parti içi tartışmalara girmemelerini istedi.

CHP'nin bilhassa kimsesizlerin kimsesi olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Biz aynı zamanda siyasette ahlakı, erdemi savunan bir partiyiz. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu'na Siyasi Ahlak Kanunu teklifi veren bir partiyiz. Siyasette ahlak olmazsa olmaz. Ahlaklı olacaksınız, erdemli olacaksınız, kişilikli olacaksınız, doğru dürüst görev yapacaksınız. Siyaset temiz insanların işidir, düzgün insanların işidir, ahlaklı insanların işidir. Siyaset böyledir, olmazsa olmaz. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset ev, apartman alma aracı değildir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemediklerini belirterek, "Hiçbir CHP'li yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz, malı götürenlerle yan yana duramaz. Hiçbir CHP'li bunu yapamaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsun derhal partinin dışına çıkacaksın. Bu parti kimsesizlerin kimsesidir. CHP'de ahlak, erdem vardır, gelenek, töre vardır. CHP devlet kuran, devlete yön veren bir partidir. Bunları bilmek zorundayız değerli arkadaşlarım, bunları bilmezsek kimliğimizi, kişiliğimizi kaybederiz." ifadelerini kullandı.

Düşünce özgürlüğünün önemli olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Neden insanlar düşüncelerinden ötürü hapiste? Karşı çıkıyoruz. Selahattin Demirtaş niye hapiste? Karşı çıkıyoruz. Can Atalay neden hapiste? Karşı çıkıyoruz. Neden siyasi düşüncesi dolayısıyla insanları hapse atıyorsunuz? Bunları, sorgulamak zorundayız. Tayfun Kahraman neden içeride?" dedi.

Kılıçdaroğlu, siyasetin hesap verme sanatı olduğunu ifade ederek, "Hesap verecek konumda değilseniz, yiğitçe meydana çıkıp herkesten hesap soruyorsanız sizden değerli kimse yoktur. Ama hesap soramıyorsanız, açığınız varsa, açığınızı keşfeden insanın esiri olursunuz." diye konuştu.

Siyasette yolsuzluklara karşı çıkmasıyla tanındığını belirten Kılıçdaroğlu, yolsuzluğu olan bir kişinin asla yanında olmayacağını dile getirdi.

"Parayla satın alınmayacak adamların CHP'de olması lazım"

Kılıçdaroğlu, "Parayla satın alınmayacak adamların CHP'de olması lazım. Bir daha ifade edeyim, parayla, pulla, rüşvetle satın alınmayacak adamların CHP'de olması lazım. Bizim görevimiz budur. Biz bunu yapacağız. İster uyuşturucu baronu olsun, ister bakan olsun, ister milletvekili olsun, kim olursa olsun. Hesabını sormazsam bana da Kılıçdaroğlu demesinler." açıklamalarında bulundu.

Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasi getireceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye gündeminden son 2,5 yıldır koptuk. Türkiye gündeminden, halkın gündeminden koptuk. Halkın gündemiyle siyasetin gündemi farklı oldu. Bizim gündemimiz halkın gündemidir. Bizim kavgamız ekmek kavgasıdır, ahlak kavgasıdır, devlette liyakat kavgasıdır, iş bulamayan üniversite mezununa iş bulma kavgasıdır. Bizim kavgamız helal lokmanın, helal sofranın her evde kurulması kavgasıdır. Bizim kavgamız budur."

Kılıçdaroğlu, "CHP, geleceğin partisidir. Dünyada 100 yılı aşkın süredir hayatta kalan 4-5 partiden birisi de CHP'dir. Şerefli bir partidir, onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. Biz bunları yapmak zorundayız. Ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz biz. Biz bunları yapmak zorundayız." diye konuştu.

Törenden notlar

Törenin yapıldığı salona CHP İstanbul İl Başkanlığınca, "Birlikte İstanbul, birlikte zafer, hoş geldin lider" yazılı pankart asıldı.

Bazı partililerin ise "CHP'nin umudu Kılıçdaroğlu", "Arına arına iktidar" ve "Arınmak cesaret ister, mücadele yürek ister" şeklinde dövizler taşıdıkları görüldü.

Kılıçdaroğlu salona gelmeden önce, Onur Akın'ın "Kılıçdaroğlu" adlı şarkısının çalınmasına bazı partililer tepki gösterince şarkı değiştirildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP'ye yeni katılanlar ile daha önce partiden ihraç edilen bazı isimleri sahneye çağırdı.

Kılıçdaroğlu, partiye katılan isimlerle sohbet ettikten sonra rozetlerini yakalarına taktı.