Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Bayramlaşacak

MAHKEME kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde CHP Genel Merkezi'ne giderek, partililerle bayramlaşacak.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez tarafından yapılan bilgilendirmede, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezinde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak" denildi. Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada da "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın 2'nci genel merkezde partililer ve vatandaşlarla bayramlaşarak, konuşma yapacak" dedi. Sönmez ayrıca, bugün gün içerisinde parti genel merkezinde partiler arası bayramlaşma ziyaretleri için hem kabul heyeti hem ziyaret heyetinin belli olacağını belirtti.