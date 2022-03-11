Kılıçdaroğlu, Çubuk davasında şikayetini geri çekti: Çocukları korumak siyasilerin görevi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Çubuk davasında şikayetini geri çekti: Çocukları korumak siyasilerin görevi

11.03.2022 09:25
Kılıçdaroğlu, Çubuk davasında şikayetini geri çekti: Çocukları korumak siyasilerin görevi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde cenazesinde linç girişimine uğramasına ilişkin davada 10 çocuk hakkındaki şikayetini geri çekti. Savcı da davayla ilgili mütalaasını sundu.

Şehit Er Yener Kırıkçı için Ankara'nın Çubuk ilçesinde 21 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen cenaze töreninde CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak yapılan linç girişimine ilişkin 66 kişi hakkındaki davanın görülmesine devam edildi. Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan dokuzuncu duruşmaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Emir ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de katıldı. Duruşmada dinlenen sanık Ramazan D. suçlamaları reddederken Kılıçdaroğlu'na yönelik herhangi bir hakaretinin olmadığını iddia etti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

DW Türkçe'nin haberine göre Kılıçdaroğlu, davada 18 yaşından küçük suça süreklenmiş çocuklar (SSÇ) için şikayetten vazgeçti. Duruşmada söz alan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu adına mahkemeye şikayetten vazgeçme dilekçesi verdi. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun suç tarihi itibariyle 18 yaşından küçük olan 10 SSÇ'lerle ilgili şu talimatı verdiği ifade edildi:

"18 yaşından küçük olanlar elbette çocuk olarak kabul edilmelidir. Yapmış oldukları hata olsa da çocukları korumak ve onların geleceğini karartmamak siyasilerin temel görevidir. Tam da bu nedenle suç tarihi itibariyle 18 yaşından küçük olan çocuklar hakkında şikayetçi olmayalım."

YORUMLAR (1)
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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Çubuk davasında şikayetini geri çekti: Çocukları korumak siyasilerin görevi - Son Dakika


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