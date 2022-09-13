Kılıçdaroğlu: Devletin dini adaletse adaletin bir şekilde sağlanması lazım (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: Devletin dini adaletse adaletin bir şekilde sağlanması lazım (2)

13.09.2022 13:48
Kılıçdaroğlu: Devletin dini adaletse adaletin bir şekilde sağlanması lazım (2)

'BAYRAĞIMIZ VE VATANIMIZ TARTIŞMASIZ'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Yerel Kültür Derneği'ni ziyaret etti.

'BAYRAĞIMIZ VE VATANIMIZ TARTIŞMASIZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Yerel Kültür Derneği'ni ziyaret etti. Herkesin yaşam tarzına, inancına saygı göstermenin temel görev olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "İlk kültürü anneden, babadan, aileden, kardeşlerden; biraz daha büyürüz mahalle, akrabalar sonra yaşadığımız kentten sonra Türkiye'den ve eğer eğitimimizde artırırsak dünyadan da kendi kültürümüze katkı yaparız. Bizi toplumda saygın kılan bu kültürdür. Elbette ki manavların kendilerine özgü yemekleri, fıkraları, hikayeleri var dolayısıyla tarihleri var. Bütün bunlara baktığınız zaman bunlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel zenginliklerinden biridir. Bugün Türkiye'yi gezdiğinizde, ben politikacı olarak çok gezerim, gezdiğiniz her köyde yemek adetlerinin, değiştiğini oyun havalarının değiştiğini görürsünüz. Bu olağanüstü bir zenginlik ve biz bu zenginliği unutturmamak zorundayız. Kendi kültürümüzü yaşattığımız zaman çocuklarımıza o kültürü öğrettiğimiz zaman Türkiye'nin zenginliği olarak yazılacaktır" dedi.

Kültürlerin zenginlik olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Zaman zaman belli güçler kültürlerimizi çatışma alanı olarak ortaya koyabilirler. Bizler bu zengin kültürü unutup kültür anlayışıyla kavga edebiliriz. Bundan Türkiye'nin süratle çıkması lazım, kucaklaşmamız lazım. Kültürler zenginliğimizdir ve her yaşam tarzına saygı duymak zorundayız. Kimlik, yaşam tarzı, inanç üzerinden siyaset doğru değil. Herkesin yaşam tarzı, inancına saygı göstermek bizim temel görevimiz olmalıdır. Zaten siyasetçi eğer kimlik, inanç ve yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmaya kalkıyorsa toplumu ayrıştırıyor ve toplumu bölüyordur. Kültür bizim kültürümüz, insanlar bizim insanımız. Vatanı ve bayrağı ile sorunu olmadığı sürece bir daha altını çizeyim, bizim iki kırmızı çizgimiz vardır; bayrağımız ve vatanımız tartışmasızdır. Onun içinde herkesin görüşü var benim başımızın üstüne. Bayrağımızın altında özgürce karnımızı doyurmak yaşamak ve dünyaya sesimizi duyurmak isteriz."Konuşmaların ardından sahnenin önüne bir kazan keşkek getirildi. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, keşkeği karıştırdı. Ardından Kılıçdaroğlu, kendisine ikram edilen keşkekten yedi. Kılıçdaroğlu daha sonra da derneğin bahçesinde güvercinleri gökyüzüne bıraktı.

YORUMLAR
500
Kemal Kılıçdaroğlu, Hendek Faciasında Yaşamını Yitirenlerin Aileleri ile Buluştu: 'Devletin Yetkilileri Sizden Helallik İstemek Zorunda' Kemal Kılıçdaroğlu, Hendek Faciasında Yaşamını Yitirenlerin Aileleri ile Buluştu: 'Devletin Yetkilileri Sizden Helallik İstemek Zorunda' Kılıçdaroğlu, havai fişek fabrikası patlamasında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla buluştu Kılıçdaroğlu, havai fişek fabrikası patlamasında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla buluştu
Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Sakarya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Devletin dini adaletse adaletin bir şekilde sağlanması lazım (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:51 Yunan basını yazdı: Erdoğan'ın öfkesi arttı, ABD ile müzakere masasına Dedeağaç'ı da dahil edecek
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
12:36 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar
12:38 Akşener'den CHP içindeki solculara tepki: HDP'yle bizim yan yana gelmemiz gerektiğini iddia eden yapı bize parmağını sallıyor
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 14:07:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Devletin dini adaletse adaletin bir şekilde sağlanması lazım (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement