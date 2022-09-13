Kılıçdaroğlu: Devletin dini adaletse adaletin bir şekilde sağlanması lazım (2)

'BAYRAĞIMIZ VE VATANIMIZ TARTIŞMASIZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Yerel Kültür Derneği'ni ziyaret etti. Herkesin yaşam tarzına, inancına saygı göstermenin temel görev olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "İlk kültürü anneden, babadan, aileden, kardeşlerden; biraz daha büyürüz mahalle, akrabalar sonra yaşadığımız kentten sonra Türkiye'den ve eğer eğitimimizde artırırsak dünyadan da kendi kültürümüze katkı yaparız. Bizi toplumda saygın kılan bu kültürdür. Elbette ki manavların kendilerine özgü yemekleri, fıkraları, hikayeleri var dolayısıyla tarihleri var. Bütün bunlara baktığınız zaman bunlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel zenginliklerinden biridir. Bugün Türkiye'yi gezdiğinizde, ben politikacı olarak çok gezerim, gezdiğiniz her köyde yemek adetlerinin, değiştiğini oyun havalarının değiştiğini görürsünüz. Bu olağanüstü bir zenginlik ve biz bu zenginliği unutturmamak zorundayız. Kendi kültürümüzü yaşattığımız zaman çocuklarımıza o kültürü öğrettiğimiz zaman Türkiye'nin zenginliği olarak yazılacaktır" dedi.