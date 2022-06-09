Kılıçdaroğlu: "Fındık Karadeniz Bölgesi'nin stratejik ürünüdür" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Fındık Karadeniz Bölgesi'nin stratejik ürünüdür"

09.06.2022 20:32

Kılıçdaroğlu: "Fındık Karadeniz Bölgesi'nin stratejik ürünüdür" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fındığın stratejik bir ürün olduğunu, bu ürünün korunması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu: "Fındık Karadeniz Bölgesi'nin stratejik ürünüdür"

ORDU - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fındığın stratejik bir ürün olduğunu, bu ürünün korunması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu programı dahilinde, beraberindeki milletvekilleri ve partililer ile birlikte Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde fındık bahçesini ziyaret etti. Burada bahçe sahibi ile görüşerek talep ve önerilerini dinleyen Kılıçdaroğlu, fındıkta sorunların olduğunu söyledi.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Fındık bu bölgenin stratejik ürünüdür, bunun kabul edilmesi lazım. Yani Rize'de ve Artvin'de çay o bölge için nasıl stratejik ürünse, Karadeniz için de fındık stratejik üründür ve bu stratejik ürününün korunması lazım. Burada yaşayan milyonlarca insan var ve bu insanların temel gelir kaynaklarından birisi de fındıktır. Çözeceğiz inşallah" dedi.

Ardından Zübeyde Hanım Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bir çay ocağında vatandaşlar ile birlikte sohbet etti, görüş ve önerilerini dinledi.

Kılıçdaroğlu: Fındık Karadeniz Bölgesi'nin stratejik ürünüdür
Kılıçdaroğlu: Fındık Karadeniz Bölgesi'nin stratejik ürünüdür
Kılıçdaroğlu: Fındık Karadeniz Bölgesi'nin stratejik ürünüdür
Kılıçdaroğlu: Fındık Karadeniz Bölgesi'nin stratejik ürünüdür

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Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 'Fındık Karadeniz Bölgesi'nin stratejik ürünüdür' - Son Dakika

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