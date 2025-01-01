"Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım - Son Dakika
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Politika

"Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım

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Eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak, "Geliyor gelmekte olan" notunu düştü. Ağaç'ın paylaşımı, "Kılıçdaroğlu siyasete geri mi dönüyor?" yorumlarına neden oldu.

01.01.2025 18:03
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CHP'de genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e bırakan Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete geri dönüp dönmeyeceği gündemden hiç düşmedi. Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamalarda dönmeyeceğini belirtirken, eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"GELİYOR GELMEKTE OLAN?"

Kılıçdaroğlu ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Ağaç altına, "Geliyor gelmekte olan" notunu düştü. Ağaç'ın paylaşımı, "Kılıçdaroğlu siyasete geri mi dönüyor?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Kılıçdaroğlu geri dönüyor' dedirten cinsten paylaşım

KILIÇDAROĞLU: BU PARTİNİN DELEGELERİ VAR

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, ağustos ayında katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, konuya ilişkin şunları söylemişti: 'Bu partinin delegeleri var, kurumsal bir kimliği var. Parlamentoya girdiğimde de hiçbir zaman 'ben genel başkan olacağım' diye bir düşüncem olmadı. O dönemde de delegeler, parti istediği için ben genel başkan oldum. Daha sonraki süreçlerde de hiçbir zaman 'ben genel başkan olacağım, ey delegeler gelin bana imza verin' demedim. Bugün de aynı düşüncedeyim." "

"Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım

Kemal Kılıçdaroğlu, Bedri Ağaç, Gümüşhane, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Kılıçdaroğlu geri dönüyor' dedirten cinsten paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Çelikk:
    Bay Kemal Seni Özledik Ben Kemal Geliyorum 89 30 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    ???????? bay Kemal başka adam kalmadı mı ülkede 57 46 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    gel gel sen gelirsen akp garantiler 1. 66 31 Yanıtla
  • Apple User:
    Allah korusun 50 40 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    hadi hayırlısı olsun 57 17 Yanıtla
  • Ceylan Koyuncu:
    gelmiş 80 yaşında daha hala neyin peşinde 47 18 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Geliyor gelmekte olan, neredesin? İngiliz tefeciler seni bekliyor, 400 milyarı vatanı ipotek edip alacaktın ya, askeri ücretı 50.000 yapacaktın SONRASİ????? BANANE 31 30 Yanıtla
  • sezai duran:
    Pöf sakın tam adam kaybedecek kazara falan bu herif gelirse yine olur olmakta olan. 38 21 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Aman geç kalma erken gel yavrum geç kalma erken gel 32 12 Yanıtla
  • Hakan GÜÇLÜ:
    Hepsi iktidara çalışıyor - ülkemizde siyaset tiyatrosu oynanıyor bu adamın iktidara çalıştığı ortaya çıkınca indirdiler şimdi yenisi işe yaramadığı için tekrar geri getirecekler çünkü gerilim siyasetine ihtiyaç var bu şekilde partiler prim yapar.Düşüncem bu 26 17 Yanıtla
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