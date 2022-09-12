Kılıçdaroğlu, iktidarın eğitim politikalarını eleştirdi: Az kaldı, yeniden yapılandıracağız! - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, iktidarın eğitim politikalarını eleştirdi: Az kaldı, yeniden yapılandıracağız!

12.09.2022 11:04
Kılıçdaroğlu, iktidarın eğitim politikalarını eleştirdi: Az kaldı, yeniden yapılandıracağız!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması sonrası iktidarın eğitim politikalarını eleştirerek, "Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da uygulanan yanlış politikalar, öğrenci ve ailelerin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş; öğretmenlerimizi üzmüş durumda… Az kaldı; eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

"BİLİMSEL VE EŞİTLİK İLKESİNE DAYALI BİR ANLAYIŞLA YENİDEN YAPILANDIRACAĞIZ"

İktidarın eğitim politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da uygulanan yanlış politikalar, öğrenci ve ailelerin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş; öğretmenlerimizi üzmüş durumda… Az kaldı; eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız! Öğretmenlerimizi ayrıştıran, öğrencilerin gözünde statüsünü farklılaştıran uygulama ve maruz kaldığı haksızlıklara rağmen onurla mesleğini icra eden öğretmenlerimize şükran borçlu olduğumuzu ifade ediyor; tüm öğrencilere 2022-2023 Eğitim ve Öğretim döneminde başarılar diliyorum."

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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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