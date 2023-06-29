Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na gözdağı verdi: CHP genel başkanlığı altın tabak içinde sunulmaz - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na gözdağı verdi: CHP genel başkanlığı altın tabak içinde sunulmaz

29.06.2023 14:26

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisinin ardından istifa çağrılarını görmezden gelerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gözdağı verdi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlığını altın tabak içinde sunmadığını belirterek, her CHP'linin genel başkan adayı olabileceğini söyledi.

Seçim yenilgisinin ardından istifa çağrılarını görmezden gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son röportajında adı CHP genel başkanlığı için geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gözdağı verdi. Kılıçdaroğlu, "CHP, hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz. Bu davranış CHP'nin geleneğinde yoktur. CHP Kurultaylarında Genel Başkanların yaşından ziyade birikimine, çalışkanlığına, halkla ilişkilerine vs. bakılır. Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP'li, CHP'ye Genel Başkan adayı olabilir." dedi.

İMAMOĞLU "DEĞİŞİM" DİYOR

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kez daha yenilgiye uğrayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, siyaset gündeminin bir numaralı gündemi oldu. Birçok CHP'li Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini beyan etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise CHP'de artık değişimin meydana gelmesi gerektiğini belirtip genel başkanlığa göz kırptı.

"ADAYLAR ÇIKAR VE YARIŞIR"

Gelişmeler merakla takip edilirken bugün Serbestiyet'e bir röportaj veren Kılıçdaroğlu, "CHP'nin ne zaman genç bir genel başkanı olabileceği konusunda bir tahmin yapabilir misiniz? Ekrem İmamoğlu'nu CHP genel başkanlığı için yeterli görmüyor musunuz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "CHP, genel başkanını kurultaylarında seçer… Adaylar çıkar ve yarışırlar… CHP, hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz. Bu davranış CHP'nin geleneğinde yoktur. CHP Kurultaylarında Genel Başkanların yaşından ziyade birikimine, çalışkanlığına, halkla ilişkilerine vs. bakılır. Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP'li, CHP'ye Genel Başkan adayı olabilir.Bunda hiçbir tereddüdüm yok…"

YORUMLAR
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Canan Kaftancıoğlu: Kılıçdaroğlu olmasaydı, İmamoğlu profilinde birisi İBB Başkan adayı olamazdı Canan Kaftancıoğlu: Kılıçdaroğlu olmasaydı, İmamoğlu profilinde birisi İBB Başkan adayı olamazdı

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na gözdağı verdi: CHP genel başkanlığı altın tabak içinde sunulmaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na gözdağı verdi: CHP genel başkanlığı altın tabak içinde sunulmaz - Son Dakika
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