Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'na yakın bir hesaptan atılan tweet çok ağrıma gitti, Özel'in elini kaldırmaktan vazgeçtim

CHP'nin 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen olağan kurultayında 13 yıllık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu çok konuşulan "el kaldırmama" olayı hakkında ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, ikinci tura katılmama yönünde bir kararı olduğunu ancak Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğunu belirttiği bir hesaptan atılan tweet nedeniyle bu kararından vazgeçtiğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU KONUYLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

Kılıçdaroğlu'nun, seçimin ikinci turuna katılmayıp, genel başkan adayı Özgür Özel'in kurultay salonunda elini havaya kaldırmasının engellendiği iddia edilmişti. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan olayla ilgili detayları ilk kez anlattı.

"TWEET HESABININ EKREM BEY'E YAKIN OLDUĞU SÖYLENDİ"

Kılıçdaroğlu, "Evet, ikinci tura katılmama yönünde bir kararım oldu. Divan Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile bu konuyu bir odada görüştük. 'Özgür Beyi de çağırsın, ben elini de kaldırayım' dedim.Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden @ekremedit diye bir twitter hesabı var galiba. O hesapta farklı bir dille sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu tweet hesabının Ekrem Beye yakın olduğu söylendi.

"TALİMATLA YERİNE GETİRİYORMUŞUM GİBİ BİR SÖYLEM"

Bu tweet çok ağırıma gitti. Yani kardeşim ben daha geliyorum konuşacağım, ağızımızdan çıkan şey anında sosyal medyada ve sanki bunu bir talimatla yerine getiriyormuşum gibi bir söylem. Bu beni çok rahatsız etti. Sonra gittim oraya tabi bunu diğer arkadaşlar da okumuşlar. Orada 'Gitmeyin, adaylıktan vazgeçmeyin' diye bağıranlar oldu.

"DEPREMZEDE MUHTAR AĞLAYARAK 'HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ' DEDİ"

Onların hepsi çok önemli değil de önemli olan orada bir depremzede muhtar ağlayarak 'Adaylıktan çekilirsen ben de, çocuklarım dahakkımızı helal etmiyoruz' dedi. Öyle deyince de tabi akan sular duruyor yani. Bir insanın hakkını helal etmemesi gibi bir tabloyla karşılaşmak istemem. O kişinin sonra muhtar olduğunu öğrendim. O muhtarın isteği üzerine böyle bir gelişme oldu."