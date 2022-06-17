- Kılıçdaroğlu, İzmir'de cenazeye katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için geldiği İzmir'de Narlıdere Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Nurhayat Kaya'nın vefat eden eşi Ali Kaya'nın cenazesine katıldı. Narlıdere Cemevi' nde gerçekleşen cenaze törenine, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP'li Milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer , CHP'li İl ve İlçe Yöneticileri, ve Ali Kaya'nın yakınları katıldı.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

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