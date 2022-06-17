Kılıçdaroğlu, İzmir'de cenazeye katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, İzmir'de cenazeye katıldı

17.06.2022 15:02

- Kılıçdaroğlu, İzmir'de cenazeye katıldı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi'nin eşinin cenaze törenine katıldı.

- Kılıçdaroğlu, İzmir'de cenazeye katıldı

İZMİR - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi'nin eşinin cenaze törenine katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için geldiği İzmir'de Narlıdere Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Nurhayat Kaya'nın vefat eden eşi Ali Kaya'nın cenazesine katıldı. Narlıdere Cemevi' nde gerçekleşen cenaze törenine, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP'li Milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'li İl ve İlçe Yöneticileri, ve Ali Kaya'nın yakınları katıldı.

Cenaze, cemevindeki duaların ardından defnedilmek üzeri Yukarı Köy Mezarlığı'na götürüldü. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'da Ali Kaya'nın tabutunu omuzlayanlar arasında yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun İzmir programı Buca Sanayi Sitesi'ndeki esnaf ziyaretiyle devam edeceği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu, 'Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden' toplantısına katıldı Kılıçdaroğlu, 'Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden' toplantısına katıldı Kılıçdaroğlu, İzmir'de Çiftçilere Seslendi: Hepiniz Üretin ve Sakın Umutsuzluğa Kapılmayın. Kılıçdaroğlu, İzmir'de Çiftçilere Seslendi: Hepiniz Üretin ve Sakın Umutsuzluğa Kapılmayın.
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, İzmir'de cenazeye katıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
16:16 Sadio Mane'den tartışılacak açıklama: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:14:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, İzmir'de cenazeye katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement