Üye Girişi
Kılıçdaroğlu, Merkezefendi Belediyesi'nin standında - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Merkezefendi Belediyesi'nin standında

30.09.2021 17:06
Kılıçdaroğlu, Merkezefendi Belediyesi'nin standında, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen 'Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Merkezefendi Belediyesi'nin standını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen 'Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Merkezefendi Belediyesi'nin standını ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Merkezefendi Belediyesi'nin standını Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ziyaret etti. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na üreticiye sağladıkları fide desteğini, kadın üreticilere verilen küçükbaş hayvan desteğini, Lavanta Bahçesi'ni, 2-5 yaş arasındaki çocukların doğal ve sağlıklı sütle buluştuğu Halk Süt'ü ve yemek atıklarını gerekli işlemlerden geçirerek sokak hayvanlarının beslenmesini sağlayan Mama Üretim Makinesi projelerini anlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekleştirmiş oldukları projelerden dolayı Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ı tebrik etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Merkezefendi Belediyesi standında ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Doğan, "Standımızı ziyaret eden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na tarımsal kalkınma projelerimize ilişkin bilgilendirmelerde bulunduk. Ziyaretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Can damarımız olan tarım, dost ve kardeş belediyelerimizin üretim odaklı projeleriyle hayat buluyor. Sosyal belediyeler üretiyor, üretimi destekliyor" diye konuştu. - DENİZLİ

Kılıçdaroğlu, Merkezefendi Belediyesi'nin standında

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Merkezefendi, Cumhuriyet, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Merkezefendi Belediyesi'nin standında - Son Dakika


Son Dakika

Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor 16:57 Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti 16:31 İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor 16:19 Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor
Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey 16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi 15:39 Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı 15:16 Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı
Billur Kalkavan'ın 15:00 Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 14:43 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar

Son Dakika Haberleri
16:57 Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor
16:57 Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi
16:30 İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti
16:22 Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi
16:18 Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor
16:16 Hıçkırık nöbetlerine giren adam, 80 kilodan 65 kiloya düştü
16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey
16:09 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar
16:04 Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar
15:49 Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfer Siopis'e ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Kendini arama çalışmalarına katılan adam, dünya basınında yer aldı Kendini arama çalışmalarına katılan adam, dünya basınında yer aldı         
16:43
Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi         
16:22
Hıçkırık nöbetlerine giren adam, 80 kilodan 65 kiloya düştü Hıçkırık nöbetlerine giren adam, 80 kilodan 65 kiloya düştü         
16:17
Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor         
15:46
Yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı anları kamerada! Göğsünden ve omzundan vuruldu Yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı anları kamerada! Göğsünden ve omzundan vuruldu         
15:30
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi         
14:50
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı         
14:00
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 17:12:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Merkezefendi Belediyesi'nin standında - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement