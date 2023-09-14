Kılıçdaroğlu'na hakaret davası: Duruşmaya çağrı kağıdı gönderildi - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'na hakaret davası: Duruşmaya çağrı kağıdı gönderildi

Kılıçdaroğlu\'na hakaret davası: Duruşmaya çağrı kağıdı gönderildi
Son Güncelleme: 14.09.2023 14:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı. Milletvekili dokunulmazlığı olmadığı gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na duruşmaya çağrı kağıdı gönderildi. İlk duruşma 7 Mart 2024'te görülecek ve Kılıçdaroğlu'nun ifadesi Ankara'da alınacak. Ceza alması durumunda siyasi yasak verilebileceği belirtiliyor.

Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan dava açılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında milletvekili dokunulmazlığı olmadığı gerekçesiyle duruşmaya çağrı kağıdı gönderildiği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu hakkında 9 yıl önce Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle 2016 yılında dava açıldı. Seçimlerde milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu'na, davanın açıldığı İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesince "sanık" sıfatıyla tebligat gönderilerek duruşmaya çağrıldı. İlk duruşma, 7 Mart 2024'te görülecek. Ancak Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınması için Ankara'ya talimat yazıldı. Kılıçdaroğlu'nun ceza alması durumunda siyasi yasak verilebileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'na hakaret davası: Duruşmaya çağrı kağıdı gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'na hakaret davası: Duruşmaya çağrı kağıdı gönderildi - Son Dakika
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