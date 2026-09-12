Kılıçdaroğlu'ndan 12 Eylül mesajı, milletin egemenliğine karşı darbe dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "12 Eylül, yalnızca bir hükümeti ya da siyasi partileri hedef alan bir müdahale değildi. 12 Eylül, milletin egemenliğine, hukukun üstünlüğüne ve demokratik siyasete karşı yapılmış bir darbedir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin paylaşımda bulundu.

12 Eylül 1980'in Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi tarihine kara bir gün olarak geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Milletin iradesine el koyan darbe yönetimi, Anayasayı askıya aldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapattı, ülkenin kurucusu olan partimiz Cumhuriyet Halk Partisi de dahil olmak üzere siyasi partileri feshetti. Binlerce insan gözaltına alındı, tutuklandı, işkenceden geçirildi. Gençlerimizin hayatları karartıldı, idamlarla, baskılarla ve korkuyla bir toplum susturulmaya çalışıldı. 12 Eylül, yalnızca bir hükümeti ya da siyasi partileri hedef alan bir müdahale değildi. 12 Eylül, milletin egemenliğine, hukukun üstünlüğüne ve demokratik siyasete karşı yapılmış bir darbedir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP olarak "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" anlayışını benimsediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Demokrasinin askıya alınmasını, milli iradenin yok sayılmasını ve hukukun siyasetin emrine verilmesini, hangi gerekçeyle olursa olsun, kabul etmiyoruz. 12 Eylül'ün üzerinden 46 yıl geçmiş olsa da yaşananları unutmayacağız. Çünkü demokrasi, geçmişte yaşanan darbeleri hatırlamak ve aynı karanlığın bir daha yaşanmaması için mücadele etmekle korunur. Bugün bize düşen görev, darbelere karşı demokrasiyi, baskıya karşı özgürlüğü, keyfiliğe karşı hukuku, korkuya karşı cesareti savunmaktır."

12 Eylül darbesini ve darbe düzenini lanetlediğini, darbe döneminde hayatını kaybedenleri, işkence görenleri, özgürlüklerinden mahrum bırakılanları ve demokrasi mücadelesi veren tüm yurttaşları saygıyla andığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Hedefimiz, ülkemizi darbe hukukundan arındırarak tam demokratik bir hukuk devletini inşa etmektir. Türkiye'nin geleceği, darbelerde değil, milletin özgür iradesinde ve demokratik Cumhuriyette olacaktır." açıklamasını yaptı.