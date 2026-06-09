Kılıçdaroğlu'ndan Birlik Çağrısı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Birlik Çağrısı

Kılıçdaroğlu\'ndan Birlik Çağrısı
09.06.2026 11:59
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, partilileri ve yurttaşları omuz omuza toplantıya çağırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tüm partililerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani baba ocağımıza çağırıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisine sağduyu çağrısında bulunduğu sanal medya paylaşımını alıntılayarak, açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekun halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partililerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani baba ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Omuz Omuza, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Birlik Çağrısı - Son Dakika

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