Kılıçdaroğlu'nun hedefinde devlet bankaları var: Havuz medyası dışında hiçbir gazete ve haber sitesine ilan vermiyorlar - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun hedefinde devlet bankaları var: Havuz medyası dışında hiçbir gazete ve haber sitesine ilan vermiyorlar

Son Güncelleme: 03.10.2023 15:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına mevcut anayasadaki ''Basın hürdür sansür edilemez'' hükmünün yer aldığı 28. madde üzerinden tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, ''Devletin bankaları ilanları nereye veriyor? Bir tane demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan bir gazeteye, bir haber sitesine bir ilan verdi mi bugüne kadar? Bir ilan vermedi. Tamamı nereye gidiyor, havuz medyasına gidiyor.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM açılış konuşmasında muhalefete yeni anayasa çağrısında bulunurken, bugün partisinin yeni dönem ilk grup toplantısına çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu çıkışa yanıt geldi. Mevcut anayasadaki "Basın hürdür sansür edilemez" hükmünün yer aldığı 28. madde üzerinden Erdoğan'a tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Devletin bankaları ilanları nereye veriyor? Bir tane demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan bir gazeteye, bir haber sitesine bir ilan verdi mi bugüne kadar? Bir ilan vermedi. Tamamı nereye gidiyor, havuz medyasına gidiyor" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ ANAYASA ÇAĞRISINA YANIT

CHP'nin yeni dönemdeki ilk grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısı da vardı.

28. MADDE ÜZERİNDEN TEPKİ GÖSTERDİ

Erdoğan'ın çağrısına mevcut anayasaya uyulmadığı iddiası üzerinden yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Basın hürdür sansür edilemez" hükmünün yer aldığı 28. madde üzerinden tepki gösterdi.

"İLANLARIN TAMAMI HAVUZ MEDYASINA GİDİYOR"

Kılıçdaroğlu, "Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. Peki soru şu; Devletin bankaları ilanları nereye veriyor? Bir tane demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan bir gazeteye, bir haber sitesine bir ilan verdi mi bugüne kadar? Bir ilan vermedi. Tamamı nereye gidiyor, havuz medyasına gidiyor. E hani devlet basın ve haber alma hürriyetini sağlayacaktı, herkese eşit davranacaktı?

"RTÜK TAM BİR İNFAZ KURUMU GİBİ ÇALIŞIYOR"

RTÜK tam bir infaz kurumu. Havuz medyası ne yaparsa yapsın onları hiç görmez. Ama özgür medya bir yayın yaptığında giderler, bakarlar cümleleri acaba nasıl biz kullanarak o kişileri mahkum ederiz ve ceza veririz diye. Bir infaz kurumu gibi çalışıyor. Basın ilan kurumu aynı şekilde çalışıyor. Demek ki anayasada yer alan basın hürriyetinin gereği yerine getirilmiyor."

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun hedefinde devlet bankaları var: Havuz medyası dışında hiçbir gazete ve haber sitesine ilan vermiyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun hedefinde devlet bankaları var: Havuz medyası dışında hiçbir gazete ve haber sitesine ilan vermiyorlar - Son Dakika
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