Kılıçdaroğlu'ndan, Hahambaşı Haleva'ya 'geçmiş olsun' telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Yahudi Mezarlığı'na yapılan saldırı nedeniyle Hahambaşı İsak Haleva'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Yahudi Mezarlığı'na yapılan çirkin saldırı nedeniyle, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'yı telefonla aradı. Saldırıdan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.