Kılıçdaroğlu'ndan istifa sorusuna yanıt: Parti Meclisi'nde hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde yüzde 44.88 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'taki ikinci turda ise yüzde 47.82 oy alarak rakibi Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetti. Sonuçların ardından muhalif kesimde Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları yapıldı.

İSTİFA EDECEK Mİ?

CHP'nin merakla beklenen MYK toplantısı öncesi HalkTV'den Fikret Bila, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na istifa sorusunu yöneltti.

"BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, bu soruya şöyle yanıt verdi: "CHP çok köklü bir parti. CHP'de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir. Şimdi bu süreci yaşıyoruz. MYK'da, Parti Meclisi'nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız."

"İMAMOĞLU İLE HİÇBİR SORUN, GERGİNLİK YOK"

Kılıçdaroğlu'na parti içinde bir gerginlik olup olmadığını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla arasında bir tartışma olup olmadığına da soruldu. Kılıçdaroğlu, "Hiçbir sorun yok. Hiçbir gerginlik yok. Hep birlikte konuşup, değerlendirip yol haritamızı belirleyeceğiz" yanıtını verdi.