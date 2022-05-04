Kılıçdaroğlu'ndan karanlıkta bir haftanın belgeseli: 9 dakikalık videoyu sosyal medya hesabından paylaştı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan karanlıkta bir haftanın belgeseli: 9 dakikalık videoyu sosyal medya hesabından paylaştı

04.05.2022 15:02
Kılıçdaroğlu'ndan karanlıkta bir haftanın belgeseli: 9 dakikalık videoyu sosyal medya hesabından paylaştı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki yoksullar, yok sayılanlar için bir yola çıktığını belirterek "Kolay olmayacak biliyorum. Ama şunu da herkes bilsin: Vatanı satanlarla mücadele sert olur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarına gelen zamları protesto etmek amacıyla 2 ay boyunca evine gelen faturayı ödememişti. Kararın ardından Kılıçdaroğlu çifti bir hafta boyunca karanlıkta kaldı.

Elektriksiz kalınan bir haftayı anlatan belgeseli Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım. Halkımızı aydınlığa çıkarma yoludur bu. Yedi karanlık gecede, mücadelemin sıradaki adımlarını düşündüm. Kolay olmayacak biliyorum. Ama şunu da herkes bilsin: Vatanı satanlarla mücadele sert olur" dedi.

NE OLMUŞTU?

Elektriğe yılbaşında yapılan fahiş zamma tepki gösteren ve protesto olarak faturasını ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte karanlıkta oturmuştu. Ana muhalefet partisi liderinin elektriği, geçtiğimiz hafta açılmıştı.

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan karanlıkta bir haftanın belgeseli: 9 dakikalık videoyu sosyal medya hesabından paylaştı - Son Dakika


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