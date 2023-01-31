Kılıçdaroğlu'ndan seçim göndermesi! Cüneyt Arkın'ın meşhur filmindeki repliği tekrarladı: Ben Kemal, geliyorum - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan seçim göndermesi! Cüneyt Arkın'ın meşhur filmindeki repliği tekrarladı: Ben Kemal, geliyorum

31.01.2023 15:04

Partisinin grup toplantısında iktidara yönelik eleştirilerine devam eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Tek adam rejimi, Türkiye için bir beka sorunudur'' ifadelerini kullandı. 2023 seçimlerine Cüneyt Arkın'ın yer aldığı 'Hınç' filmi ile gönderme yapan Kılıçdaroğlu, ''Ben Kemal, geliyorum.'' göndermesini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Konuşmasına, ''Ayrışmayacağız inadına kucaklaşacağız, kavga etmeyeceğiz barışacağız." diyerek başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masanın var olan sorunlara akılcı politikalarla çözüm üreteceğini söyledi.

CÜNEYT ARKIN'IN REPLİĞİNİ KULLANDI

CHP lideri, "Altı lider; devlet için bir beka sorunu haline gelen tek adam rejimini değiştirip, demokrasiyi getirmek için bir araya geldi." ifadelerini kullanıp 2023 seçimlerine Cüneyt Arkın'ın yer aldığı 'Hınç' filmi ile gönderme yaptı.

"SEÇİMİN ERTESİ GÜNÜ TELEFONLARI ACI ACI ÇALACAK"

Kılıçdaroğlu'nun Arkın'ın repliğine atıfta bulunarak, ''Benim helalleşeceğim, haksızlık yapılanlardır. Kimse haksızlık yapıldıysa onunla oturup helalleşeceğim. Bizim arsız ve hırsıza muamelemiz açıktır; vuracağız neşteri, alacağız devlet malını geri. Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonların ucunda bir ses duyacaklar, 'Ben Kemal, geliyorum'' demesi sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

YORUMLAR
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan seçim göndermesi! Cüneyt Arkın'ın meşhur filmindeki repliği tekrarladı: Ben Kemal, geliyorum - Son Dakika


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