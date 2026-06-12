CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesi operasyonu ile ilgili heyet görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesine yönelik operasyon ile ilgili heyet görevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesine yönelik operasyon ile ilgili Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hasan Efe Uyar başkanlığında bir heyet görevlendirildi. MYK Toplantısı sonrası İstanbul'a yola çıkan Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hasan Efe Uyar başkanlığındaki heyetin, yetkililerden hukuki durum ile ilgili bilgi alacağı ve süreci yakından takip edeceği öğrenildi. - ANKARA