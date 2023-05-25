Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşa SMS: Kredi kartı borçlarınızı hazine devralacak - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşa SMS: Kredi kartı borçlarınızı hazine devralacak

Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşa SMS: Kredi kartı borçlarınızı hazine devralacak

25.05.2023 23:22

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlara, "Kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak" yazılı bir SMS gönderdi.

Türkiye'nin gelecek 5 yılının belirleneceği Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Tur Oylaması'na 2 gün kalmışken Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların cep telefonlarına, kredi kartları borçlarını çözeceğini söylediği bir kısa mesaj gönderdi.

"BORÇLARDAN KURTULMA VEYA BORÇ BATAĞINA SAPLANMA REFERANDUMUDUR"

Vatandaşın kredi kartı borçlarının devlet hazinesi yardımıyla bankalardan devralınacağı vaadinin verildiği kısa mesajda, "Unutmayın, 28 Mayıs seçimi,bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkede borç batağına saplanma referandumudur!" ifadesi yer aldı.

Kılıçdaroğlu imzasıyla gönderilen kısa mesajın tamamı şu şekilde:

"Sevgili vatandaşım, borç harç evini güçlendirmeye çalıştığını biliyorum. İktidara gelir gelmez, bireysel kredi kartı borçlarınız için kesin çözüm üreteceğim. Erdoğan'ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak.

Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız, bu yükün altında ezilmekten kurtulacak, rahat bir nefes alacak, borç batağı yüzünden yuvalar yıkılmayacak.

Unutmayın, 28 Mayıs seçimi, bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkede borç batağına saplanma referandumudur!

Vatanını seven sandığa gelsin."

Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşa SMS: Kredi kartı borçlarınızı hazine devralacak
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşa SMS: Kredi kartı borçlarınızı hazine devralacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşa SMS: Kredi kartı borçlarınızı hazine devralacak - Son Dakika
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