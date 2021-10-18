Üye Girişi
Kılıçdaroğlu'nun "bürokrat" açıklamasına Fuat Oktay'dan tepki: Vatandaşlarımızı tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun "bürokrat" açıklamasına Fuat Oktay'dan tepki: Vatandaşlarımızı tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum

18.10.2021 15:37

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerini hedef alan sözleriyle ilgili "Vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır. Hodri meydan." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerini hedef alan sözleri üzerinden açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun " Saray'ın baskısına boyun eğerek kanun dışına çıkmış o devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum. Kamil akla gelmeniz için Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, Pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi, eteğinizi çekin." sözlerine Fuat Oktay, şu ifadelerle tepki gösterdi:

"KAMU GÖREVLİLERİ YASAL ÇERÇEVEDE GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEKTEDİR"

"Bugün 18 Ekim 2021. Kılıçdaroğlu'nun kamu kurumları ve görevlilerini şaibe altında bırakarak 'ahır, lağım, pislik, mafyatik düzen, militan' gibi hastalıklı ruh hallerini yansıtan ifadelerle vesayet özlemli tehditleri için verdiği tarih; Cumhurbaşkanımızdan en alt kademedeki çalışanına kadar tüm kamu görevlileri hukuk düzeni içerisinde ve yasal çerçevede büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirmektedirler.

"BU PARALEL YAPILARA HESAP SORULMALIDIR"

Aksi ile ilgili elinde bilgi ve belgesi olanlar bunları hemen yargıya taşır. Şayet gecikir veya geciktirir ise yukarıda kullandığı seviyesiz ifadelerin tamamının altında kalır. Buradan, vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır. Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır.

"HODRİ MEYDAN"

Bugünden itibaren Kılıçdaroğlu'nun vesayet özlemli tehditlerine karşı her bir kamu çalışanımız ve bürokratımız milletimize olan hizmetine performansını katlayarak cevap verecektir. Hodri meydan"

Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasına Fuat Oktay'dan tepki: Vatandaşlarımızı tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun 'bürokrat' açıklamasına Fuat Oktay'dan tepki: Vatandaşlarımızı tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum - Son Dakika


Son Dakika

Sevgilisinin fuhuşa zorlayıp, öldürdüğü Özler Yörük'ün cinayetiyle ilgili şaşkınlık yaratan sözler: İtiraf edip, sonra şaka dedi 15:43 Sevgilisinin fuhuşa zorlayıp, öldürdüğü Özler Yörük'ün cinayetiyle ilgili şaşkınlık yaratan sözler: İtiraf edip, sonra şaka dedi Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı 15:31 Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı Yasaklı maddeyi cinsel içerikli macuna karıştırarak satan firmalara operasyon düzenlendi: 15 gözaltı 15:28 Yasaklı maddeyi cinsel içerikli macuna karıştırarak satan firmalara operasyon düzenlendi: 15 gözaltı
WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak 15:24 WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak Rusya, NATO'daki misyonlarını askıya aldı 15:04 Rusya, NATO'daki misyonlarını askıya aldı Koronaya savaş açan İsrail'den dünyada bir ilk! 3. dozu olmayan halka açık alanlara giremiyor 14:34 Koronaya savaş açan İsrail'den dünyada bir ilk! 3. dozu olmayan halka açık alanlara giremiyor
Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon 14:24 Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon Selçuk Bayraktar babası Özdemir Bayraktar'ı böyle anlatmıştı: Annem ve babam hala fabrikada yaşıyor 14:06 Selçuk Bayraktar babası Özdemir Bayraktar'ı böyle anlatmıştı: Annem ve babam hala fabrikada yaşıyor

Son Dakika Haberleri
15:37 Kılıçdaroğlu'nun "bürokrat" açıklamasına Fuat Oktay'dan tepki: Vatandaşlarımızı tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum
15:36 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
15:31 Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı
15:30 5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı
15:26 İhanet iddialarıyla gündemde olan Icardi ve Wanda çifti bir araya geldi
15:24 WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak
15:21 Son Dakika: Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
15:07 Kaloriferini yakmayan komşuya dava açarak müdahale mümkün
14:50 Her iki takımı şaşırtan olay! Rakibin attığı gole sevinen futbolcuya soruşturma
14:23 Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
15:36
5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı 5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı         
15:30
İhanet iddialarıyla gündemde olan Icardi ve Wanda çifti bir araya geldi İhanet iddialarıyla gündemde olan Icardi ve Wanda çifti bir araya geldi         
15:26
Son Dakika: Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi Son Dakika: Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi         
15:22
Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi         
14:53
Başka hastanın iğnesi yapılan kadın, yaşamını yitirdi! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı Başka hastanın iğnesi yapılan kadın, yaşamını yitirdi! Doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı         
14:33
Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek         
14:19
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü         
13:57
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi         
12:57
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor         
12:33
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti         
11:23
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:39
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 16:01:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun "bürokrat" açıklamasına Fuat Oktay'dan tepki: Vatandaşlarımızı tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement