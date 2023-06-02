Kılıçdaroğlu'nun, en geç pazartesi günü partiyi kurultaya taşıyacak MYK'yı açıklaması bekleniyor - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun, en geç pazartesi günü partiyi kurultaya taşıyacak MYK'yı açıklaması bekleniyor

02.06.2023 11:53

28 Mayıs'ta yapılan 2. tur seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan CHP'de yeni yol haritasını belirlemek üzere toplantılar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarına kurultay takviminin başlatılması için talimat verirken, pazartesi günü partiyi kurultaya taşıyacak MYK'yı açıklaması bekleniyor.

Seçimlerin ardından kurmaylarıyla sık sık bir araya gelerek seçim sonuçlarını değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin MYK'sını son kez topladı. Toplantıda MYK üyelerine teşekkür eden Kılıçdaroğlu, üyelerin istifa taleplerini de kabul etti.

KURULTAY TAKVİMİNİ BAŞLATMAK İSTİYOR

Kılıçdaroğlu bugün milletvekilleriyle, yarın Parti Meclisi (PM) üyeleriyle bir araya gelecek. Toplantılarla seçimlerin ardından partisinin kendisine yönelik bakışını bir anlamda test eden Kılıçdaroğlu'nun, seçimler dolayısıyla bir yıl ertelenen kurultay takvimini de başlatmaktan yana olduğu belirtiliyor.

BÜYÜK KURULTAY SEÇİM SONRASINA MI BIRAKILACAK?

Kurultay takvimi, yarın Parti Meclisi'nde alınacak karar doğrultusunda temmuz sonunda başlarsa, 38'inci büyük kurultayın ekimin son haftasında veya kasım ayı başında yapılabileceği belirtiliyor. Partide tartışılan bir başka konu da büyük kurultayın yerel seçimler sonrasına bırakılması.

SEÇİME YENİ BİR PARTİ VİTRİNİ İLE ÇIKMAK İSTİYOR

Bugüne kadar seçimler öncesi kurultay düzenleme geleneği bulunmayan Kılıçdaroğlu'nun bu öneriye sıcak bakmadığı ve yerel seçimlere yeni bir parti vitrini ile çıkmayı istediği belirtiliyor.

ÇOĞUNLUĞUN ESKİ ÜYELERDEN OLUŞMASI BEKLENİYOR

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, pazar ya da pazartesi günü partisinin yeni MYK'sini belirleyecek. Kurultayın sonbaharda yapılması durumunda Kılıçdaroğlu'nun PM üyeleri arasından belirleyeceği yeni MYK, "Kurultay MYK'si" olacak ve kısa süreli görev yapacak. Çoğunluğu eski üyelerden oluşması beklenen yeni MYK, mahalle, ilçe ve il kongrelerinin takvime uygun yapılmasını planlayacak.

Kaynak: AA
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Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına talimat: Kurultay takvimini bir an önce başlatın Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına talimat: Kurultay takvimini bir an önce başlatın

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun, en geç pazartesi günü partiyi kurultaya taşıyacak MYK'yı açıklaması bekleniyor - Son Dakika


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