Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim

Kılıçdaroğlu\'nun sözleri Mansur Yavaş\'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
26.06.2025 22:48
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Kurultay davasında "mutlak butlan" kararı çıkarsa yeniden CHP'nin başına geçeceği konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisiyle görüşmeye CHP'lilere, "Ne atamaları yapabilirler, ne faturaları ödeyebilirler, genel merkezde kim varsa bunları o yapar" dediği, bu sözlere sinirlenen Mansur Yavaş'ın, "Bu yaptığınız CHP'yi böler. Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim" diyerek resti çektiği iddia edildi.

"Şaibe" iddiaları nedeniyle 20 Haziran'da görülecek kurultay davası öncesi CHP'de sular iyice ısındı. Davada "mutlak butlan" kararı çıkması halinde yeniden genel başkanlık koltuğuna oturacağı iddia edilen eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi karıştırdı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MANSUR YAVAŞ'I ÇİLEDEN ÇIKARAN SÖZLER

Gazeteci Timur Soykan, konuya ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre, "Kılıçdaroğlu onunla görüşmeye giden heyete 'Ne atamaları yapabilirler, ne faturaları ödeyebilirler, genel merkezde kim varsa bunları o yapar'" dedi.

YAVAŞ: BUNU YAPARSANIZ SİYASETTEN ÇEKİLİRİM

Heyette yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu sözler karşısında Kılıçdaroğlu'na çok sinirlendi. Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na, "Sizin bu yaptığınız CHP'yi böler, siz bunu yaparsanız ben siyasetten çekilirim" diyerek resti çektiği öne sürüldü.

KILIÇDAROĞLU: CHP'YE VE BANA TUZAK KURULUYOR

Öte yandan Kılıçdaroğlu, TGRT'den Fatih Atik'e yaptığı açıklamada, CHP'ye ve kendisine tuzak kurulduğunu savunurken, kendisinin görevi kabul etmemesi halinde partiye kayyum atanacağını belirtti. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Yansıyan birçok bilgi yanlış ve olmayan şeyler. sadece ortada bir karar olmadığını, karar çıkarsa partiyi kayyuma teslim edemeyeceğimi söyledim. Yapılan yorumları CHP'ye ve bana kurulmuş bir tuzak olarak görüyorum.

"BEN KABUL ETMESEM KAYYUM GELİR"

Mahkeme iddiaları iyice inceleyip ortaya delilleri koyacaktır. Yargı kararını tanımıyorum diye bir şey yok. Ben görevi kabul etmesem karar kadük kalır demek anlamsız. Ben kabul etmesem kayyum gelir. Kayyum gelince ne zaman kurultayı toplayacağı belli olmaz. O döneme kadar partiyi kim nasıl yönetecek? CHP kayyuma teslim edilemez. CHP'nin DNA'sı ile oynanıyor. Buna izin veremem, veremeyiz."

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Deniz Gürbüz:
    Ben CHP liyim kılıçtaroğlu gelirse oy vermem çünkü adam baş edemiyor Erdoğan’la 64 50 Yanıtla
  • Halis demir:
    yeyin birbirinizi daha bir partiyi yönetemiyorsunuz belediyeler talan ediliyor uyuyorsunuz birde bu ülkeyi yönetmeye talipsiniz hep bersber gülelim 72 37 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Kılıçdaroğlu için 15 yıl önce söylediğimi tekrar edeyim, "Kılıçdaroğlu ABD nin kurduğu bu düzende RTE iktidarda kalsın diye muhamefetin başına getirilmis kukla siyasetcidir" 46 46 Yanıtla
  • Özgür Arıca:
    Siz niye çekiliyorsunuz Mansur başkan kılıçdaroğlu'nu kovun .... 40 31 Yanıtla
  • Atalay k:
    Kemal B git 33 27 Yanıtla
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