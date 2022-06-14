Kılıçdaroğlu: O yürüyüş 6 lideri bir araya getirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü bitmiş değil, sürdürüyoruz onu. Hakkımızı ala ala ve milletin desteğini ala ala sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. O yürüyüş 6 lideri bir araya getirdi. Bu yürüyüş bitmiş değil. En son kişi adaletsizlikten şikayet etmeyinceye kadar bu yürüyüşümüz devam edecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a yaptığı Adalet Yürüyüşünü hatırlatarak, "Adalet Yürüyüşü yaptık. Bu ülkenin artık adaletsizliğe tahammülü yok. Adaletsizliğe artık tahammül edemiyoruz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmamız gerekiyor. Hiçbir suçu günahı olmadığı halde hapishanelerde çürütülen insanların hakkını savunmamız gerekiyor. Geçinemediği için, evladına bir şeyler alamadığı için intihar eden babaların, annelerin hakkını, hukukunu savunmak için bir şey yapmak lazım. Adalet Yürüyüşü sadece bizim tarihimizde değil, dünya siyaset tarihinde önemli bir yürüyüş. İnsanların düşünceleri, inançları, kimlikleri farklı olabilir. Üreten çiftçinin, alın terinin, iş bekleyen üniversite mezununun hakkını, hukukunu savunmak suç olmaya başladı. Babaları, anneleri hapiste; o çocukların hakkını savunmak suç olmaya başladı" dedi.

'BU YÜRÜYÜŞ BİTMİŞ DEĞİL'Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün bir başlangıç olduğuna işaret ederek, "Adalet Yürüyüşü bitmiş değil, sürdürüyoruz onu. Hakkımızı ala ala ve milletin desteğini ala ala sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. O yürüyüş 6 lideri bir araya getirdi, 6 lideri buluşturdu. Bu yürüyüş bitmiş değil. En son kişi adaletsizlikten şikayet etmeyinceye kadar bu yürüyüşümüz devam edecek. Bu işin felsefesinde o var. Hepimiz hukuku, adaleti, hakkı istiyoruz. O yürüyüş sonucunda büyük kentlerin şu anda Türkiye 'nin nüfusunun yüzde 54'ü CHP'li belediyeler tarafından yönetiliyor. Diğer partileri de katınca yüzde 65'leri buluyor. Bu yürüyüş bitmiş değil" dedi. 'CHP ESKİ CHP DEĞİL'Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu'na değinerek, "Şehitlerimiz geliyor. Acılarını bile doğru dürüst yaşayamıyorlar. Bölücü örgüte karşı mücadele eden kahraman ordumuz, güvenlik güçlerimiz hayatlarını veriyorlar. Niye? Bu ülkenin bağımsızlığı için, 'terör olmasın bu topraklarda' diye. Bütün bunları düşünerek bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim; ben size 'bize katılın' derken bu iki kelimenin sıradan bir kelime olmadığını, bu davetin de sıradan bir davet olmadığını bilmenizi isterim. Adalet istiyorsanız bu topraklarda 'hiçbir çocuk yatağa aç girmesin' diyorsanız, 'bu topraklarda beraber yaşayalım' diyorsanız, 'her evde tencere kaynasın' diyorsanız, 'çiftçi alın terinin karşılığını alsın' diyorsanız bize katılın. 'Haksızlığa dur demeniz gerekiyor' diyorsanız bize katılın. Biz bunu istiyoruz. Düşünün, lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Geçmişte; 'a partisi', 'b partisi' diyebilirsiniz. Bugün farklı bir noktadayız. Olay bir parti olayı olmayı çoktan aştı. Olay artık Türkiye olayıdır, Türkiye geleceğidir. Onun için bize katılın. CHP eski CHP değil" dedi.'TÜİK'E TALİMAT VERİLİYOR'Hükumetin, enflasyon rakamlarına ilişkin, Türkiye İstatistik Kurumu 'na (TÜİK) talimat verdiğini savunan Kemal Kılıçdaroğlu, "TÜİK'e talimat veriliyor, 'enflasyonu düşük göster' diye. İnsanlar bir devlet kurumunun önüne gidiyor. 'Rakamları yanlış yayımlıyorsun' diyorlar. 'Birilerinin hakkını yiyorsunuz' diyorlar. Dul ve yetime ne veriyorsun? İşçiye memure ne veriyorsun? Ona bile göz dikiyorsun. Bir taraftan da bu olurken öbür taraftan da çetelere Avrupa'daki enflasyon farkını da ödüyorsun. İnsaf. Bu mudur adalet? 'Bu haksızlık, yeter artık' diyorsanız; bize katılın beraber olalım. Dünya Gıda Örgütü'ne göre Türkiye'de 15 milyon kişi yetersiz besleniyor. Son 3 ayda 15 milyon kişiye 500 bin kişi daha ilave edilmiş. 5 yaş bebeklerin yüzde 6'sı yetersiz besleniyor. Bunun farkındalar mı? Mazlumun dünyasında kıyamet kopuyor, zalim ise sarayında keyif içinde yaşıyor" diye konuştu.'MİLLETE DE İFTİRA ATIYOR'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı üslubu da eleştiren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan küfürbazdır. Kişi kendinden bilir ya, 'Milletimizin dilinden konuşuyorum' diyor. Millete de iftira atıyor. Bu millet zulmün karşısında duran bir millettir. Kendi küfrünü millete alet edemezsin. Bu küfür üzerine Türkiye'nin genç muhafazakar kadınlarına bir kez daha seslenmek istiyorum; Bugün bunu söyleyen yarın size hayat tarzınız üzerinden küfredecektir. İstanbul Sözleşmesi sizin eseriniz. Ama Erdoğan bazı radikal kafaların baskısıyla sözleşmenizi elinizden aldı" dedi.

Kılıçdaroğlu, bazı köşe yazarlarının kendisine yönelik eleştirileriyle ilgili de "Son zamanlarda sureti kendinden menkul bazıları türedi. Bazıları gazeteci, bazıları araştırmacı olarak karşımıza çıkıyor. Bana muhalefeti öğretmeye çalışıyorlar. Muhaliflik dersi verenler, biz daha ölmedik, sizin ne mal olduğunuzu biz gayet iyi biliyoruz. Muhalefet ahlakla yapılır. Yazı yazmayan, konuşmayan adam bize muhalefet dersi veriyor. Biz kelle koltukta muhalefetimizi sonuna kadar yapacağız" ifadelerini kullandı.