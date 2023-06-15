Kılıçdaroğlu, parti örgütlerini Engin Özkoç'a emanet etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, parti örgütlerini Engin Özkoç'a emanet etti

15.06.2023 14:48

Seçim sonrası yenilenen CHP'nin MYK kadrosunda parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendisine bağlayan Kılıçdaroğlu, bu kararından vazgeçerek Engin Özkoç'u danışman olarak Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı pozisyonuna atadı.

Seçimler sonrası CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri istifalarını sunmuş ve yeni isimler atanmıştı. MYK'da kendisiyle birlikte 18 olan üye sayısını 15'e düşüren Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gibi parti örgütlerini kendisine bağlamıştı. Ancak Kılıçdaroğlu, bu kararından geri adım attı.

PARTİ ÖRGÜTLERİNİ ENGİN ÖZKOÇ'A VERDİ

Kulislere düşen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, kendisinin sorumluluğunda olan parti örgütü ve örgüt yönetimleri görevini Engin Özkoç'a verdi.

Kılıçdaroğlu, parti örgütlerini Engin Özkoç'a emanet etti

DANIŞMANLIK FORMÜLÜ KULLANILDI

Engin Özkoç, Parti Meclisi Üyesi olmadığı için Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilemedi. Bu nedenle Özkoç, Genel Başkan Başdanışmanı olarak 'Örgütlerden Sorumlu Genel Koordinatör' görevine getirildi.

YORUMLAR
500
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Değişim taleplerini anlattı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Değişim taleplerini anlattı

Kemal Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, parti örgütlerini Engin Özkoç'a emanet etti - Son Dakika


Son Dakika
15:43 Icardi'yi bekleyen Galatasaraylılar ters köşe! Dembele'nin imza atması an meselesi
15:43 Delhi'deki Dershanede Korkutan Yangın: Öğrenciler Tellere Tutunarak Yangından Kaçtı
15:43 Türk Halk Müziği Sanatçısı Ekrem Çelebi Hayatını Kaybetti
15:34 Hindistan'da dershanede yangın çıktı! Öğrenciler tellere tutunarak alevlerden kaçtı
15:34 Türk Halk Müziği sanatçısı Ekrem Çelebi hayatını kaybetti, siyasi isimlerden peş peşe paylaşım geldi
15:23 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat karıştırma' davası 30 Kasım'a ertelendi
15:13 Son Dakika: Ekrem İmamoğlu'nun "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılandığı dava 30 Kasım'a ertelendi
15:12 Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığından çıkan tartışmada 9 kişi hayatını kaybetti
15:08 İsviçre Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı
15:07 Ataman Güneyligil'in PAOK'taki görevi Atatürk paylaşımları sebebiyle sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2023 15:54:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, parti örgütlerini Engin Özkoç'a emanet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement