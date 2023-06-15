Kılıçdaroğlu, parti örgütlerini Engin Özkoç'a emanet etti

Seçimler sonrası CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri istifalarını sunmuş ve yeni isimler atanmıştı. MYK'da kendisiyle birlikte 18 olan üye sayısını 15'e düşüren Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gibi parti örgütlerini kendisine bağlamıştı. Ancak Kılıçdaroğlu, bu kararından geri adım attı.
Kulislere düşen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, kendisinin sorumluluğunda olan parti örgütü ve örgüt yönetimleri görevini Engin Özkoç'a verdi.
Engin Özkoç, Parti Meclisi Üyesi olmadığı için Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilemedi. Bu nedenle Özkoç, Genel Başkan Başdanışmanı olarak 'Örgütlerden Sorumlu Genel Koordinatör' görevine getirildi.
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