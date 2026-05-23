Kılıçdaroğlu Resmen Genel Başkan

CHP'de mutlak butlan kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğuna dair yazı, TBMM'ye gönderildi.

Mahkemenin kararının ardından CHP tarafından TBMM Başkanlığı'na yazı gönderilerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu bildirildi. Bunun üzerine TBMM'nin internet sitesinde Özgür Özel'in sayfası güncellendi. Özgür Özel'in ünvanı, CHP Grup Başkanı olarak yenilendi.