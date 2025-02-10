Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek - Son Dakika
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Politika

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP'nin kurultayındaki şaibe iddialarının ardından başlatılan soruşturmaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüştü. Çelik, ifadeye çağırılan Kılıçdaroğlu'nun savcılığa gelmeyeceğini açıkladı.

10.02.2025 21:09
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Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaptığı görüşmenin ardından, "Biz bugün itibarıyla Başsavcılığa şunu ifade ettik; Genel Başkanımızın özel bir ilgisi yoktur. Genel Başkanımız savcılığa gelmeyecektir" dedi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayına yönelik 'şaibe' iddialarına ilişkin inceleme başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara'da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

KILIÇDAROĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI

Açıklamada ayrıca, yaptığı açıklamalar nedeniyle eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'nin tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldığı bildirildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Adliyesi'ne gelerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri ile görüştü.

"GENEL BAŞKANIMIZI İLGİLENDİREN BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Görüşmenin ardından açıklama yapan Çelik, "Genel Başkanımızı ilgilendiren hiçbir şekilde olay olmamasına rağmen Genel Başkanımızın hadsizce bazı basın mensubu olarak geçen kişilerin değerlendirmeleri üzerinde yanlışlığı ifade ederek, 'Genel Başkanımızın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bu özelde ifadeye gelmeyeceğini' söyledik. Genel Başkanımızı ilgilendiren bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"SAVCILIĞA GELMEYECEKTİR"

Çelik ayrıca "Biz bugün itibarıyla Başsavcılığa şunu ifade ettik; Genel Başkanımızın özel bir ilgisi yoktur. Genel Başkanımız savcılığa gelmeyecektir. İfade vermeyecektir. Muhatap kimdir burada? Muhatap Erdoğan'dır. Beş kez 'şaibeli kurultay' dediğine göre bilgileri vardır. Gelsin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Erdoğan bildiklerini ifade etsin" şeklinde konuştu.

KURULTAY İÇİN SORUŞTURMA KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma başlattı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgili kurultaya ilişkin "şaibe" iddiasında bulunmuş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı yayında bu ifadeye ilişkin "Sükut ikrardan gelir" demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu\'nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Metin Celik:
    Nedenmiş o ? Onun babası muhtar mı? O zaman kimse gitmesin, olacak iş değil. 8 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gelmek Zorunda Değil Ben Kemal Gelmiyorum Haa haaa 8 0 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    YERİ GELDİMİ BENİ SIRTIMDAN HANÇERLEDİLER DERDİN HANÇERLENDİYSEN HAKKINI ARA NE O SENDEMİ ÇAMUR YAPMAYA BAŞLADIN BEN KEMAL GELİYORUM DERDİN YOLLARINA KARMI YAĞDI SENDEN NE SANIK OLUR NEDE MÜŞTEKİ İŞİN GÜCÜN GÜNDEMİ MEŞGUL ETMEK 2 0 Yanıtla
  • Eski Tüfek.:
    Eski.....genel başkan ,yazıcaktın.......... 1 0 Yanıtla
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