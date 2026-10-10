Kılıçdaroğlu Şırnak'ta 'Demirtaş'ın hapiste tutulmasını kabul etmiyorum' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Türkiye'nin Suriye'de de Irak'ta da artık yakın ilişkiler kurması lazım. Ekonomik ilişkiler kurmasını, ekonomisini geliştirmesi lazım. Dolayısıyla o bölgenin dominant gücü Türkiye'dir. Kabul edelim. Suriye'de de dominant güç Türkiye'dir, Irak'ta da Türkiye'dir" dedi.

Şırnak'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Cemal Canpolat ve Nevaf Bilek, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter ve CHP Şırnak İl Başkanı Sait Namdar ile İdil ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde düzenlenen 'Gökyüzü Sofrası' programında vatandaşlarla bir araya geldi.

'BİRBİRİMİZİ SEVMEK ZORUNDAYIZ'

Buradaki konuşmasında Ankara Garı'ndaki saldırıda hayatını kaybedenleri anan Kılıçdaroğlu, "Türkiye bir daha böyle acı günleri hiç kimseye, hiçbir topluma göstermesin. Bu toplum çok büyük acılar çekti. Yakınlarımız öldü, kardeşlerimiz öldü, akrabalarımız öldü. Arkadan ağladık, bazen gizli gizli ağladık ama sonuçta ölen bizim insanımız, bu toprakların insanı. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük, bu topraklardaki doğayı seviyoruz, insanları seviyoruz, çocuklarımızı seviyoruz ve güzel huzur içinde yaşamak istiyoruz. En büyük arzumuz bu. Görüşlerimiz farklı olabilir, kimliklerimiz farklı olabilir, inançlarımız farklı olabilir ama hepimiz insanız ve hepimiz birbirimizi sevmek zorundayız. İlla kavga edeceğiz diye değil, düşüncelerimizi özgürce de ifade edebilmeliyiz. Kimse düşüncesinden ötürü, siyasi görüşünden ötürü hapse atılmamalı, tutuklanmamalı, gözaltına alınmamalı. Düşünceyi ifade etmek kadar değerli bir şey yoktur. Akıl akıldan üstündür demiş atalarımız. Akıl akıldan üstünse o zaman bunu yolu da üstünlüğü görmeni yolu da sağlıklı bir tartışma zeminini yaratmaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da geçmişte hatalarımız da olabilir. Eksiğimiz olabilir. Yanlışımız olabilir. Ama artık oturup barışma zamanı, helalleşme zamanı, kucaklaşma zamanı" dedi.

'DEMİRTAŞ'IN HAPİSTE TUTULMASINI KABUL ETMİYORUM'

Bölgede saygın insanların yetiştiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Şerafetin Elçi'nin topraklarındayız. Bizim eski milletvekilimiz, eski bakanımız, saygın bir insan, bölgenin saygın bir insanı. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Bakın bölge böyle çok değerli insanlar yetiştirmiştir. ve bu insanlar hem toplumun belleğinde derin izler bırakmıştır. Hem de bizim tarihimize çok önemli bir yere sahiptir bu insanlar. Aynı şekilde Selahattin Demirtaş. Az önce söyledim. Kimse düşüncesinden ötürü hapse atılmamalı. Ama Selahattin Demirtaş'ın uzun süredir hapiste tutulmasını asla ve asla kabul etmiyorum" diye konuştu.

'BÖLGEDE HUZUR İSTİYORUZ'

Kürt meselesinin çözümüne yönelik süreci desteklediklerini belirten Kılıçdaroğlu, CHP'nin bu konuda geçmişte de rapor hazırladığını belirterek, "Şimdi bir barış sürecinden söz ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunun yani Kürt sorunun çözülmesi için 1980'lerde ilk raporu yazan ve bunu kamuoyuna açıklayan parti Cumhuriyet Halk Partisi. Son çerçeve yasa geldiğinde de grup başkanımız ve grup başkan vekillerimiz çerçeve yasaya imza attılar ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yasaya destek verdik. Çünkü biz de öteden beri 1989'dan bu yana sürdürdüğümüz politikada değişiklik olmadı. Yine de bölgede sorunlar çözülmeli, kardeşlik olmalı, artık çatışma olmamalı, bölgede huzur olmalı" dedi.

'BÖLGENİN KALKINMASI LAZIM'

Türkiye'nin Suriye ve Irak'la ilişkilerinin geliştirilmesi, bölgeye yatırım yapılması ve istihdamın artırılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin Suriye'de de Irak'ta da artık yakın ilişkiler kurması lazım. Ekonomik ilişkiler kurmasını, ekonomisini geliştirmesi lazım. Dolayısıyla o bölgenin dominant gücü Türkiye'dir. Kabul edelim. Suriye'de de dominant güç Türkiye'dir, Irak'ta da Türkiye'dir. Dolayısıyla oradaki Kürt bölgesinin de gelişmesi ve oraya da katkı verilmesi, İş Bankası şubesinin oraya açılması, onların buraya gelmeleri, buradaki akrabalarıyla görüşmeleri, artık toplum dünya yeni bir düzene doğru gidiyor. Yeni dünya düzeni oluşuyor. Bu yeni dünya düzeninde artık coğrafyaların içinde birden fazla coğrafyadaki akrabaların, yakınların, kardeşlerin bir arada ortak ses çıkarması lazım" dedi.

'SİYASET HALKA HİZMET ETME ARACIDIR'

Kamu kaynaklarının bölgeye yatırım olarak aktarılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, siyasetçilerin halka hizmet etmesi gerektiğini ifade ederek "Bakın bir fon vurgunu çıktı milyarlarca dolar, Allah aşkına on milyarlarca dolar bir avuç insanın eline gitmeyip de bu bölgeye yatırım olarak gelseydi ne olurdu? Orta Anadolu'ya yatırım olarak gelseydi ne olurdu? O zaman hepimiz zenginleşecektik. Hepimizin çocuklar iş gücü sahibi olacaktı. Anneler ağlamayacaktı. Anneler daha rahat, daha güvenli çocuklarını okula gönderecekti. ve geleceklerinden de emin olacaktı. Politika halka hizmet etmenin sanatıdır. Ben size hizmet ettiğim zaman görevimi yapmış olacağım. Ama cebimi doldurursam sizi soyuyorum demektir. Politikacı halkı soymamalı. Onun için diyorum siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etmek aracıdır. Siyasetten zenginleşenleri gördük. Siyasetten köşeyi dönenleri gördük. Vallahi bunlardan bıktım. Sizden isteğim, 'kim politikaya atılayım da ben de köşeyi döneyim' diye düşünüyorsa Allah aşkına onlara artık oy vermeyin" diye konuştu.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,