Kılıçdaroğlu staj ve çıraklık sigortası için Meclis'e kanun teklifi sunacak - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu staj ve çıraklık sigortası için Meclis'e kanun teklifi sunacak

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, staj ve çıraklık sigortası sorunu için sektör görüşleriyle hazırlanacak kanun teklifini Meclis'e sunacaklarını, çözüm olmazsa araştırma önergesi vereceklerini söyledi. Katılımcılar sigorta kartlarını Kılıçdaroğlu'na emanet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer iş yerinde bir genç kaza geçiriyorsa, onun hakkı teslim edilmiyorsa, bir sorun var demektir. Emeklilik yaşı dolduğu zaman, başlangıç tarihi farklı düşünülüyorsa bir yasayla, orada bir sorun var demektir. Bunları çözmemiz lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen ?"Milli Bilinç Güçlü Türkiye-Hakkını Alan Emekçi" programında yaptığı konuşmada, bu toplantının kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Staj ve çıraklık sigortası sorununun çözümü için sektör temsilcilerinin görüşleri de alınarak hazırlanacak kanun teklifini Meclis'e sunacaklarını, eğer çözüm olmazsa araştırma önergesi vereceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bizler sizin Türkiye Büyük Millet Meclisinde sözcüleriniz olacağız. Milletvekili arkadaşlarımız tek tek kürsüye çıkacak, anlatacaklar. Sonuçta iş, hayat meselesidir. Eğer iş yerinde bir genç kaza geçiriyorsa, onun hakkı teslim edilmiyorsa, bir sorun var demektir. Emeklilik yaşı dolduğu zaman, başlangıç tarihi farklı düşünülüyorsa bir yasayla, orada bir sorun var demektir. Bunları çözmemiz lazım. Çözdüğümüz zaman göreceksiniz. Çözülmez mi? Çözülür ama dirençli olursak çözülür. Bir kanun teklifi verdik, bir araştırma önergesi verdik, reddedildi, arkasını bırakalım mı? Hayır. Size Kılıçdaroğlu'nun sözü, arkasını bırakmayacağız."

Kemal Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz felsefi olarak da hukuki olarak da inanç olarak da emeği en yüce değer olduğuna inanan bir partiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi. Adımız zaten Halk Partisi. Halkın partisi, halkın sorunlarına bakacak. Halkın sorunlarına bakarken, yaşlıydı, gençti, çocuktu diyemez. Hangi birey olursa olsun, hangi yaşta olursa olsun, hangi sorunla karşılaşırsa karşılaşsın, onun sorunuyla ilgilenmek bizim temel görevimizdir."

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Başkanı Murat Aydın ile sektör temsilcileri de sorunlarını ve taleplerini anlattı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, sigorta kartlarını Kılıçdaroğlu'na emanet etti.

Kaynak: AA
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