Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak tarihin bize yüklediği bir görevdir - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak tarihin bize yüklediği bir görevdir

21.06.2023 08:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak için gerekirse 16'lı masa kuracağını söyledi. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ise bu sözlere seçim kaybettiklerini hatırlatarak tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı konuşmasında, "En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum; değil 6'lı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım" dedi. Bu sözlere İYİ Parti kanadından ilk tepki ise İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'den geldi. Özlale, "Bu her şey yolunda gitmiş gibi bir ifade. Biz seçim kaybettik, gerekli dersleri almalıyız" ifadelerini kullandı.

YEREL SEÇİMLER İÇİN MESAJ VERDİ

Dün akşam katıldığı bir canlı yayında gündemdeki konuları değerlendiren Özlale, "Bize düşen şey Millet İttifakı'nın nerede yanlış yaptığını bulmaktır. Biz İYİ Parti olarak seçim kazanmak istiyoruz, biz İYİ Parti olarak belediye kazanmak istiyoruz. İYİ Parti olarak bizim yerel yönetimlerdeki gücümüzü göstermek istiyoruz" dedi.

GENEL KURULU İŞARET ETTİ

Seçimden istedikleri sonuçla ayrılmadıklarını bu durumu İYİ Parti'nin tüm kurulları ile tartıştıklarını belirten Özlale, "Bu hafta sonu oluşacak olan genel kurul, İYİ Parti'nin yeniden istediği oy oranlarına nasıl çıkacağı konusuyla ilgili önemli ipuçları taşıyor" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak tarihin bize yüklediği bir görevdir - Son Dakika


Son Dakika
08:03 Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak tarihin bize yüklediği bir görevdir
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