Kılıçdaroğlu, Özdağ ile gizli protokolünü eleştiren partililere verdi veriştirdi: Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Özdağ ile gizli protokolünü eleştiren partililere verdi veriştirdi: Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız

25.07.2023 14:04

Ümit Özdağ'ın seçimde destek verme şartına karşılık olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile 3 bakanlık için imzaladığı gizli protokolün ortaya çıkması olay yarattı. Parti Meclisi'nde eleştirilen Kılıçdaroğlu'nun ise kendisini, "İki seçim arasındaydım. Oyumuzu maksimum arttıracak hamleler yapmaya çalışıyordum. Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız." sözleriyle savunduğu ileri sürüldü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında 3 bakanlığın verilmesi adına imzalanan gizli protokolün ortaya çıkması gündem yarattı. Kulislerde konuşulanlara göre Parti Meclis Toplantısı'nda kendini savunan CHP lideri, "Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim. İki seçim arasındaydım. Oyumuzu maksimum arttıracak hamleler yapmaya çalışıyordum. Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız. Bana herkes yüklenirken, hiçbiriniz cevap vermiyor." dedi.

"PARTİMİZİN HAKKINDAN VERDİM"

Değişim tartışmalarının tansiyonu yükselttiği CHP'de, Parti Meclisi hararetli konuşmalara sahne oldu. PM üyeleri Ümit Özdağ'la imzalanan İçişleri dahil üç bakanlık ve MİT'in verildiği protokol üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın edindiği bilgiye göre ise Kılıçdaroğlu, kendini bu ifadelerle savundu: "Bugüne kadar protokolü açıklamadım. Bu iki lider arasındaki mahrem konudur. Benimle Özdağ'ı bağlar. Bu belgeyi parti arşivine koyacağım. Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim. İki seçim arasındaydım. Oyumuzu maksimum arttıracak hamleler yapmaya çalışıyordum. Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız. Bana herkes yüklenirken, hiçbiriniz cevap vermiyor."

YORUMLAR (3)
  • alos : BİLİNÇLİ ŞEKİLDE SEÇİM KAYBETTİRİLDİ. Cevap Yaz 37 9 Yayından Kaldır
  • Ramanikow Zago: Savunur çünkü işi arkadan dolaşıp danışmanlık vermek Cevap Yaz 17 6 Yayından Kaldır
  • Ramanikow Zago: Lütfen bu adamı haber yapmayın Başka türlü kaybolacağı yok bunun Cevap Yaz 43 11 Yayından Kaldır
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Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile gizli protokolüne tepki gösteren muhalefete ateş püskürdü: Hepinizin haberi vardı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile gizli protokolüne tepki gösteren muhalefete ateş püskürdü: Hepinizin haberi vardı

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Özdağ ile gizli protokolünü eleştiren partililere verdi veriştirdi: Çalışsaydınız, beni bu duruma sokmasaydınız - Son Dakika


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