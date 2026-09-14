Kılıçdaroğlu uyardı, Eğitim devlet aklı işidir - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu uyardı, Eğitim devlet aklı işidir

Kılıçdaroğlu uyardı, Eğitim devlet aklı işidir
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamasında eğitimin partiler üstü bir anlayışla ele alınması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, gençlere yalnızca diploma değil kendi ülkelerinde kurabilecekleri bir gelecek de verilmesi çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğitim, bir ülkenin yalnızca müfredatı değildir; sınav sonucu değildir, diploma sayısı hiç değildir. Eğitim; bir milletin, bir ulusun kendisine ve yarınına duyduğu güvenin adıdır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin basın toplantı salonunda 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bir ülkenin en kıymetli varlığı evlatlarıdır. Evladınıza baktığınızda o ülkenin yarınını görürsünüz. Evladın okuluna baktığınızda da o ülkenin kendisine nasıl baktığını görürsünüz. Onun için eğitim, bir bakanlığın yıllık faaliyet raporuna sığdırılacak bir kalem değildir. Milli eğitim, partiler üstü bir anlayışla ele alınmak zorundadır. Milli eğitim devlet aklı işidir, vicdan işidir. Bakanlığın adındaki 'Milli' sözcüğünün amacı da budur. Eğitim, bir ülkenin yalnızca müfredatı değildir; sınav sonucu değildir, diploma sayısı hiç değildir. Eğitim; bir milletin, bir ulusun kendisine ve yarınına duyduğu güvenin adıdır. O güven sarsıldığında sınıf da sarsılır, ev de sarsılır, sokak da sarsılır" diye konuştu.

"Eğitim, çocuğa yalnızca bilgi aktarmak değildir"

Cumhuriyetin kurucu iradesi eğitimin yalnızca 'Okuma yazma öğrenilsin' diye tasarlanmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Aydınlanmış, üreten, kendi ayakları üzerinde duran bir toplum inşa edilsin diye tasarlanmıştı. Okul, çocuğa hece öğreten bir durak değildir. Okul, bir ulusun kendisini yetiştirdiği, yenilediği, geliştirdiği bir yerdir. Bugün geldiğimiz noktada o iradenin çok gerisinde kaldığımızı üzülerek ifade etmek isterim. Bunu bir serzeniş olsun diye değil, bunun için söylemiyorum; bir uyarıyı yapma görevi nedeniyle bunu söylüyorum. Eğitim, çocuğa yalnızca bilgi aktarmak değildir. Okul; adaleti, dürüstlüğü, emeğe saygıyı, özgür düşünceyi ve ortak yaşam sorumluluğunu da kazandırmaktır. Okulun temel görevi budur. Bu bağlamda değerler eğitimi; çocuğa tek bir hayat tarzını dayatmak değildir. Cumhuriyetin eşit yurttaşlık anlayışını, bilimi, demokrasiyi ve ulusumuzun ahlaki birikimini de aktarmak, öğretmek zorundadır" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimize yalnızca diploma değil, kendi ülkelerinde kurabilecekleri bir gelecek de verilmelidir"

Bir diğer meselenin eğitimden çalışma hayatına geçiş olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, "Bir yandan sanayimiz nitelikli eleman ararken diğer yandan diplomalı işsizlerimiz iş arıyorsa burada açık bir planlama sorunu vardır. Oysa çocuklarımızın yetenekleri erken yaşta görülmeli; mesleki eğitim, yükseköğretim ve istihdam ihtiyacı birlikte planlanmalıdır. Gençlerimize yalnızca diploma değil, kendi ülkelerinde kurabilecekleri bir gelecek de verilmelidir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu uyardı, Eğitim devlet aklı işidir - Son Dakika

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