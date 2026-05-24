CHP Genel Merkezi için emniyete başvuru

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Celik, parti Genel Merkez binasının teslimi konusunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne 23 ve 24 Mayıs'ta iki ayrı dilekçe verdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verilmişti. Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne 23 ve 24 Mayıs'ta iki ayrı dilekçe verdi. Çelik, Ankara Emniyet Müdürlüğünden, CHP'nin temsil yetkisinin Kılıçdaroğlu ve yönetimine ait olmasına rağmen önceki parti ilgilileri tarafından Genel Merkez binasının boşaltılmadığını bildirerek destek talebini iletti.

"Genel Merkezin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz"

Avukat Çelik yazdığı dilekçede, "Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA