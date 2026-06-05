Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti: "Bağımsız olarak devam edeceğim" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti: "Bağımsız olarak devam edeceğim"

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP\'den istifa etti: "Bağımsız olarak devam edeceğim"
05.06.2026 15:11  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP'den istifa ederek bağımsız olarak görevine devam edeceğini açıkladı. Bilecen, parti yönetiminden yeterli destek görmediğini ve sözlerin tutulmadığını öne sürdü.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Bilecen, belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yaklaşık yüzde 43 oy alarak göreve seçildiğini hatırlatan Bilecen, Kilis halkının kendisine "bu şehre hizmet etme yetkisini verdiğini" söyledi. CHP adayı olarak seçime girdiğini ve seçim sürecinde hem genel merkez hem de parti yönetimi tarafından çeşitli sözler verildiğini ifade eden Bilecen, bu sözlerin önemli bir kısmının yerine getirilmediğini öne sürdü. Başkan Bilecen yalnızca Mansur Yavaş'tan destek gördüğünü ifade etti.

"Kapı kapı gezdik, elimiz boş döndük"

Bilecen, görev süresi boyunca Kilis'in ihtiyaçları için birçok girişimde bulunduklarını ancak çoğu zaman sonuç alamadıklarını belirterek, "Kapı kapı gezdik, elimiz boş döndük" ifadelerini kullandı. CHP'li belediyelerden Kilis'e beklenen desteğin gelmediğini savunan Bilecen, yalnızca Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

İtfaiye aracı, çöp konteyneri, bank ve ağaç gibi temel belediye ihtiyaçları konusunda dahi destek göremediklerini belirten Bilecen, bu süreçte sürekli farklı gerekçelerle karşılaştıklarını dile getirdi. Belediye kaynaklarının kısıtlı imkanlarla yönetilmeye çalışıldığını vurgulayan Bilecen, Kilis için daha fazla destek beklediklerini söyledi.

"Bizi denetleyin biz belediye konusunda tecrübemiz yok"

Parti içi süreçlere de değinen Bilecen, yerel teşkilatla zaman zaman ciddi sorunlar yaşandığını, bazı eleştiriler ve algı iddialarıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Hakkında yürütülen soruşturma süreçlerine de değinen Bilecen, "Bizi denetleyin biz belediye konusunda tecrübemiz yok hatamız varsa siz söyleyin diye ifade ettik danışman bile gelmedi" dedi.

CHP Genel Merkezi'nden yeterli destek ve danışmanlık alamadığını ileri süren Bilecen, bazı süreçlerde yalnız bırakıldıklarını söyledi. Özellikle yerel yönetimlerin koordinasyonu konusunda eksiklikler yaşandığını belirterek, bu durumun kararını etkilediğini ifade etti.

Tüm bu gelişmelerin ardından istifa kararı aldığını açıklayan Bilecen, "Bağımsız belediye başkanı olarak yoluma devam edeceğim" dedi.

Açıklamasının sonunda CHP teşkilatına ve partililere teşekkür eden Bilecen, "Kimde ne hakkım varsa helal ediyorum. Amacım sadece Kilis'e hizmet etmekti ve bundan sonra da aynı hedefle devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - KİLİS

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kilis Belediyesi, Hakan Bilecen, Yerel Yönetim, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti: 'Bağımsız olarak devam edeceğim' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı’nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Beyoğlu’nda “Sıfır Atık“ seferberliği Beyoğlu'nda "Sıfır Atık" seferberliği

16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:55
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan servet kazanacak
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
15:19
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca
Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 16:23:56. #7.13#
SON DAKİKA: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti: "Bağımsız olarak devam edeceğim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.