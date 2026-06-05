Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP\'den istifa etti: "Bağımsız olarak devam edeceğim"

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Bilecen, belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yaklaşık yüzde 43 oy alarak göreve seçildiğini hatırlatan Bilecen, Kilis halkının kendisine "bu şehre hizmet etme yetkisini verdiğini" söyledi. CHP adayı olarak seçime girdiğini ve seçim sürecinde hem genel merkez hem de parti yönetimi tarafından çeşitli sözler verildiğini ifade eden Bilecen, bu sözlerin önemli bir kısmının yerine getirilmediğini öne sürdü. Başkan Bilecen yalnızca Mansur Yavaş'tan destek gördüğünü ifade etti.

"Kapı kapı gezdik, elimiz boş döndük"

Bilecen, görev süresi boyunca Kilis'in ihtiyaçları için birçok girişimde bulunduklarını ancak çoğu zaman sonuç alamadıklarını belirterek, "Kapı kapı gezdik, elimiz boş döndük" ifadelerini kullandı. CHP'li belediyelerden Kilis'e beklenen desteğin gelmediğini savunan Bilecen, yalnızca Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

İtfaiye aracı, çöp konteyneri, bank ve ağaç gibi temel belediye ihtiyaçları konusunda dahi destek göremediklerini belirten Bilecen, bu süreçte sürekli farklı gerekçelerle karşılaştıklarını dile getirdi. Belediye kaynaklarının kısıtlı imkanlarla yönetilmeye çalışıldığını vurgulayan Bilecen, Kilis için daha fazla destek beklediklerini söyledi.

"Bizi denetleyin biz belediye konusunda tecrübemiz yok"

Parti içi süreçlere de değinen Bilecen, yerel teşkilatla zaman zaman ciddi sorunlar yaşandığını, bazı eleştiriler ve algı iddialarıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Hakkında yürütülen soruşturma süreçlerine de değinen Bilecen, "Bizi denetleyin biz belediye konusunda tecrübemiz yok hatamız varsa siz söyleyin diye ifade ettik danışman bile gelmedi" dedi.

CHP Genel Merkezi'nden yeterli destek ve danışmanlık alamadığını ileri süren Bilecen, bazı süreçlerde yalnız bırakıldıklarını söyledi. Özellikle yerel yönetimlerin koordinasyonu konusunda eksiklikler yaşandığını belirterek, bu durumun kararını etkilediğini ifade etti.

Tüm bu gelişmelerin ardından istifa kararı aldığını açıklayan Bilecen, "Bağımsız belediye başkanı olarak yoluma devam edeceğim" dedi.

Açıklamasının sonunda CHP teşkilatına ve partililere teşekkür eden Bilecen, "Kimde ne hakkım varsa helal ediyorum. Amacım sadece Kilis'e hizmet etmekti ve bundan sonra da aynı hedefle devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - KİLİS