Kilis'in bayan futbol takımı TBMM'de - Son Dakika
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Kilis'in bayan futbol takımı TBMM'de

21.04.2022 09:41
Kilis'in bayan futbol takımı TBMM'de

Türkiye Birinciliği finallerine katılmaya hak kazanan Kilis Aslan Gençlik Kız Futbol Takımı ve teknik heyeti, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ağırlandı.

Türkiye Birinciliği finallerine katılmaya hak kazanan Kilis Aslan Gençlik Kız Futbol Takımı ve teknik heyeti, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ağırlandı.

İl ve bölge şampiyonu olan Türkiye finali oynamayana hak kazanan final maçları için Ankara'da bulunan Kilis Aslan Gençlik Kız Futbol Takımı ve teknik heyeti, TBMM'de Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger tarafından ağırlandı. Milletvekili Dülger, yaptığı açıklamada, Kilis Aslan Gençlik Kız Futbol takımı ve teknik heyetle iftar sonrası gazi Mecliste kısa bir tanıtım gezisi yaptıklarını ifade ederek, "Gelecekte kendilerinin bizden bayrağı teslim aldıklarında Milleti temsil edecekleri Demokrasinin kalbi Gazi meclisimizi şimdiden tanıyıp geldiklerinde yabancılık çekmesinler dedik. Gençlerimiz TBMM Genel Kurul çalışmalarını canlı izleme fırsatı buldular. Kulisler başta olmak üzere Gazi Meclisin değişik bölümlerinde sohbet etme ve fotoğraf çekme imkanı buldular. Bu güzellikleri yaşatan başta hocalarımız ve tüm ekibimize nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KİLİS

Kilis'in bayan futbol takımı TBMM'de
Kilis'in bayan futbol takımı TBMM'de

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Kaynak: İHA

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