Kim Jong-un\'dan Kültürel İşbirliği Vurgusu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova ile Pyongyang'da yaptığı görüşmede kültürler arası etkileşimin önemini vurgulayarak, "Birbirimizin mükemmel kültürel geleneklerini daha iyi tanımak ve birbirimizden daha fazla şey öğrenmek için kültür ve sanat alanındaki etkileşim ve işbirliğini daha da geliştirmeliyiz" dedi.

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğinin yankıları sürerken, bu kez Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova beraberindeki heyetle birlikte Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ı ziyaret etti. Lyubimova, iki ülke arasında 2024'te imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın 1. yıldönümü vesilesiyle yaptığı ziyarette ülke lideri Kim Jong-un tarafından kabul edildi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre görüşmede her geçen gün derinleşen Kuzey Kore-Rusya işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, "Bu işbirliği iki ülke ve haklarının ortak refahı, kalkınması ve mutluluğuna önemli katkı sağlamaktadır" dedi.

Kültürler arası etkileşimin ilişkileri daha da geliştirme konusundaki önemini vurgulayan Kim, "Birbirimizin mükemmel kültürel geleneklerini daha iyi tanımak ve birbirimizden daha fazla şey öğrenmek için kültür ve sanat alanındaki etkileşim ve işbirliğini daha da geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kim, "Kültür ve sanat alanındaki alışveriş, iki ülke kamuoyunun zihniyet temellerinin güçlendirilmesinde ve halklar arasındaki dostluk ilişkileri ile karşılıklı sempatinin geliştirilmesinde büyük rol oynamaktadır" şeklinde konuştu.

Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova ise, ülkeye gerçekleştirdiği ziyaretin Rusya-Kuzey Kore dayanışmasının sağlamlığını bir kez daha kanıtladığını belirterek, "İki ülke arasındaki kültürel işbirliği şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı" dedi.

Kültürel alanda ikili işbirliğine yönelik gelecek planlarını ele alan ikili, daha sonra Rus ve Koreli sanatçıların performans sergilediği etkinliğe katıldı.

İki ülke arasında yeni anlaşma imzalandı

Lyubimova'nın Kim tarafından kabul edilmeden önce Kuzey Koreli mevkidaşı Sung Jong-gyu ile de görüştüğü kaydedildi. Bakanlıklar arası işbirliği fırsatlarını ele alan ikilinin kültürel etkileşimi arttırmayı öngören ve 2027 yılına dek yürürlükte kalması planlanan yeni bir anlaşma imzaladığı açıklandı.

Dikkat çeken zamanlama

Lyubimova ve beraberindeki heyetin Pyongyang ziyaretinin Kuzey Kore yönetiminin Kalma Yarımadası kıyısına inşa edilen 20 bin kişilik turizm kompleksinin açılışını gerçekleştirmesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Kuzey Kore'nin kültürler arası etkileşimi artırmak ve döviz kazanmak amacıyla ilerleyen dönemde Rus turistleri ülkeye kabul edebileceği yorumları yapıldı. - PYONGYANG