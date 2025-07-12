Kim Jong-un, Lavrov'u Wonsan'da Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kim Jong-un, Lavrov'u Wonsan'da Ağırladı

Kim Jong-un, Lavrov\'u Wonsan\'da Ağırladı
12.07.2025 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Wonsan'da verimli bir görüşme yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kıyı kenti Wonsan'da ağırladı. Kim ile yaptığı görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm ikili anlaşmalara bağlılığını yinelediğini aktaran Lavrov, "Başkan Putin yakın gelecekte sizinle doğrudan temaslarını sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ülkesini ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kıyı kenti Wonsan'da ağırladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov'un yürüttüğü aktif diplomasiden övgüyle söz eden Kim, "Sizinle başkent Pyongyang yerine burada, Wonsan'da buluşmanın daha iyi olacağını düşündüm. Çünkü burası dinlenmek için iyi bir yer" ifadelerini kullandı. Lavrov'un bu ay başında Wonsan kıyısında hizmete açılan tatil kompleksini ziyaret eden ilk yabancı konuk olduğunu vurgulayan Kim, "Sizinle burada buluşmaktan çok mutluyum" dedi. Lavrov ise Wonsan şehrindeki tatil kompleksini ziyaret eden ilk yabancı konuğun Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçisi Alexander Matsegora olduğunu hatırlatarak, "Burayı o kadar övdü ki burada buluşma teklifinize karşı koyamadım" şeklinde konuştu.

"Putin, tüm ikili anlaşmalara bağlılığını yineledi"

İki ülke arasında yapılan toplantıların Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın uygulanması başta olmak üzere ilişkilerin gelişimine katkı sağladığını vurgulayan Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim'in 9 Mayıs Zafer Günü'nün 80'inci yıl dönümü vesilesiyle Pyongyang'daki Rusya Büyükelçiliği'ne yaptığı ziyareti hatırlattı. Lavrov, "Büyükelçiliğimize gerçekleştirdiğiniz ziyaret ve Zafer Günü'nde yaptığınız içten ve sıcak açıklamalarınızdan büyük memnuniyet duyduk. Başkan Putin aynı tarihlerde Kızıl Meydan'daki geçit törenine katılırken, Rus askerleriyle omuz omuza Kursk bölgesinin kurtarılmasına katkıda bulunan Kore Halk Ordusu birliklerinin komutanlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi" diye konuştu. Putin'in tüm ikili anlaşmalara bağlılığını yinelediğini aktaran Lavrov, "Başkan Putin yakın gelecekte sizinle doğrudan temaslarını sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

Kuzey Koreli mevkidaşı ile yaptığı görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirdi

Kuzey Koreli mevkidaşı Choe Son Hui ile yaptığı temaslara da değinen Lavrov, "Görüşmelerimiz 3 saatten fazla sürdü. Görüşmeler odaklanmış şekilde ve verimli geçti" diye konuştu. Bu yılın sonunda yapılması planlanan Hükümetlerarası Ticaret, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Komisyonu toplantısına yönelik hazırlıklar dahil farklı konuları ele aldıklarını ifade eden Lavrov, "Ayrıca kültürel ve insani iş birliğine ilişkin geniş bir yelpazedeki konuları görüştük" şeklinde konuştu. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sergey Lavrov, Kuzey Kore, Diplomasi, pyongyang, Politika, Rusya, Dünya, Kore, Son Dakika

Son Dakika Politika Kim Jong-un, Lavrov'u Wonsan'da Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Bağcılar’da şüpheli ölüm: Misafir olarak gittiği evde ölü bulundu Bağcılar'da şüpheli ölüm: Misafir olarak gittiği evde ölü bulundu
Osman Zeki Korkmaz: Gaoussou Diarra, ikinci Thierry Henry olacak Osman Zeki Korkmaz: Gaoussou Diarra, ikinci Thierry Henry olacak
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak İletişim Başkanı Duran: Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak
Fenerbahçe, Bissouma için harekete geçti Fenerbahçe, Bissouma için harekete geçti
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tahliyesi için başvuru DEM Parti'den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliyesi için başvuru
Bakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama Terör örgütüne bir uyarısı var Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var
Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi’nden çıkarılıp Konferans Ligi’ne gönderildi Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'nden çıkarılıp Konferans Ligi'ne gönderildi
Eski milli basketbolcu İlkan Karaman’ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis cezası Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis cezası
Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi

17:12
Trump’tan AB ve Meksika’ya yüzde 30 tarife kararı
Trump'tan AB ve Meksika'ya yüzde 30 tarife kararı
15:17
Erdoğan’ın “Birlikte yürüyeceğiz“ sözlerine DEM Parti’den ilk yanıt Buldan açıklık getirdi
Erdoğan'ın "Birlikte yürüyeceğiz" sözlerine DEM Parti'den ilk yanıt! Buldan açıklık getirdi
14:05
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu
14:05
Kartalkaya davasında evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu
Kartalkaya davasında evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu
20:24
Ordu’da denize giren 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ordu'da denize giren 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
20:19
Tekirdağ’da orman yangını: Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor
Tekirdağ'da orman yangını: Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor
19:54
Aslan saldırısında yaralanan çiftçi Süleyman Kır: Aslana hakkımı helal ederim, bir suçu yok
Aslan saldırısında yaralanan çiftçi Süleyman Kır: Aslana hakkımı helal ederim, bir suçu yok
19:51
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
19:44
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını Bir mahalle tahliye edildi
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi
19:29
Ve mutlu son Beşiktaş Orkun Kökçü için uçağı kaldırıyor
Ve mutlu son! Beşiktaş Orkun Kökçü için uçağı kaldırıyor
19:24
Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe cevabı
Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe cevabı
19:16
Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan isteği deprem etkisi yarattı
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan isteği deprem etkisi yarattı
19:15
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı
19:10
Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi
Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 17:26:24. #7.13#
SON DAKİKA: Kim Jong-un, Lavrov'u Wonsan'da Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.