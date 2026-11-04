Kim Yo Jong, ABD'nin Binance suçlamasını düşmanca politikanın parçası gördü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD'nin kripto para borsası Binance'e yönelik siber saldırıdan Pyongyang'ı sorumlu tutmasına tepki göstererek, "Bu olayı, Washington'ın değişmez düşmanca politikasının bir uzantısı olarak görüyoruz. Barış bir tercihtir ve elbette diyaloğu da içerir. Ancak bu, ulusal çıkarlarımız açısından bizim için bir zorunluluk değildir" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Daire Başkanı Kim Yo Jong, ABD'nin ülkesine yönelik politikalarına tepki gösterdi. ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı düşmanca bir tutum içinde olduğunu öne süren Kim Yo Jong, "Ülkemize atfedilen kripto para borsasına siber saldırı olayı, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikalarını yansıtan buzdağının yalnızca görünen kısmıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Binance olayı tesadüfi bir gelişme ya da münferit bir tertip değil"

ABD, Japonya ve Güney Kore'nin süregelen "nükleer silahlardan arınma" çağrılarının, bölgede düzenlenen ortak askeri tatbikatların, Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerine yönelik iddiaların ve uygulanan uluslararası yaptırımların Kuzey Kore'ye yönelik düşmanlığın diğer göstergeleri olduğunu öne süren Kim, "Kripto para borsası Binance'e yönelik siber saldırı olayını tesadüfi bir gelişme ya da münferit bir tertip olarak değil, Washington'ın Pyongyang'a yönelik değişmez düşmanca politikasının bir uzantısı olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Binance suçlaması ikili ilişkilerde geriye gidiş anlamına geliyor"

ABD'nin Binance'e yönelik siber saldırı olayını istismar ederek siyasi ve stratejik çıkar elde etmeye çalıştığını ancak bu girişimin "siyasi bir yan etkiye yol açtığını" savunan Kim, "ABD'nin ülkemize yönelik düşmanca politikasından vazgeçmesinin tüm sorunların çözümünde temel ön şart ve anahtar olduğunu daha önce defalarca açıkça belirtmiştik. Ancak ABD'nin son eyleminin ikili ilişkilerde açık bir geriye gidiş anlamına geldiğini söylemeye gerek dahi yoktur" dedi.

"Böylesine güvenilmez kişilerle yüz yüze görüşmeye ihtiyacımız yok"

ABD'nin bir yandan diyalogdan bahsederken diğer yandan Kuzey Kore'nin egemenliğini ihlal eden eylemlerde bulunduğunu ifade eden Kim Yo Jong, "Böylesine güvenilmez ve düşmanca tutum sergileyen kişilerle yüz yüze görüşmeye ihtiyacımız olmadığı yönündeki tutumumuz açıktır" değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin Kuzey Kore'ye sürekli olarak düşmanca sinyaller gönderdiğini iddia eden Kim, "ABD'nin ülkemize yönelik düşmanca politikalarının rekor düzeye ulaştığı bu ortamda, bizim karşı eylemlerimizde de yeni rekorların kırılması doğaldır. Barış bir tercihtir ve elbette diyaloğu da içerir. Ancak bu, ulusal çıkarlarımız açısından bizim için bir zorunluluk değildir" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un askeri tersaneyi denetledi

Pyongyang yönetimi ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, 2 Kasım'da ülkenin batısındaki Nampho Tersanesi'ni ziyaret ederek geçen yıl üretilen muhripten çok daha büyük olan yeni bir savaş gemisinin inşasını ve donanma modernizasyon projelerini yerinde incelediğini açıkladı. Kim, burada yaptığı konuşmada yeni geminin "tasarım aşamasından itibaren eşsiz yeteneklere sahip bir muharebe sistemi" olarak inşa edildiğini belirterek, kimsenin provoke etmeye cesaret edemeyeceği bir deniz gücü için ileri teknolojiye sahip tersane altyapısının şart olduğuna dikkat çekti.

Kim tersanelerde akıllı üretime geçme talimatı verdi

Donanmanın gücünü artırmanın zorlu güvenlik ortamında bir mecburiyet olduğunu vurgulayan Kim, "Çeşitli tehditler altında denizdeki ulusal egemenliği savunmak için su üstü ve su altı muharebe gücünü hızla artırmak, çağın hayati ve önemli bir gerekliliğidir" dedi. Bu gerekliliğin düşmanların nükleer şantajı ve tehditlerinden doğduğunu öne süren Kim, tersanelerde yüksek otomasyona geçilmesi, entegre bir akıllı üretim sisteminin kurulması ve eş zamanlı gemi inşası ile onarımı için Nampho Tersanesi'ne yeni bir kuru havuz inşa edilmesi talimatını verdi.