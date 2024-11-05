Kim Yo-Jong'dan Hava Tatbikatına Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

Kim Yo-Jong'dan Hava Tatbikatına Sert Tepki

Kim Yo-Jong, ortak hava tatbikatını 'savaş provası' olarak nitelendirerek nükleer caydırıcılığı savundu.

05.11.2024 10:09
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo-Jong, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın gerçekleştirdiği son ortak hava tatbikatına tepki göstererek, "Kuzey Kore'nin öz savunma amaçlı nükleer caydırıcılığı güçlendirme politikası, mevcut durum karşısında en doğru, tek ve biricik tercihtir. Bu yoldan asla dönmeyeceğiz" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo-Jong'dan Güney Kore, ABD ve Japonya'nın Kore Yarımadası yakınlarında gerçekleştirdiği ortak hava tatbikatına tepki geldi. Yayınladığı yazılı açıklamada 3 Kasım'da yapılan tatbikatın Kuzey Kore'nin güvenliğini hedef aldığını savunan Kim, yaşanan gelişmelerin "nükleer gücü artırma politikalarının haklılığını ve aciliyetini bir kez daha ortaya koyduğunu" vurguladı. "Bugün Kore Yarımadası ve bölgede rakipler arasındaki güç dengesinin bozulması kesinlikle bir savaş anlamına gelmektedir. ve bu inkar edilemez nesnel bir gerçekliktir" diyen Kim, ABD ve müttefiklerinin yıl boyunca çok sayıda Kuzey Kore karşıtı askeri toplantı ve tatbikat gerçekleştirdiğini hatırlattı.

"Savaş provaları barış ve güvenlik için tehdit"

Güney Kore, ABD ve Japonya tarafından gerçekleştirilen ortak tatbikatları "savaş provası" olarak nitelendiren Kim, "Bu tatbikatların sayısındaki ciddi artış, sadece devletimiz için değil bölgesel barış ve güvenlik için de ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı. ABD'nin stratejik nükleer varlıklarını Kore Yarımadası ve çevresine konuşlandırmasını eleştiren Kim, "Devletimizin karşı karşıya olduğu kritik güvenlik ortamı, güvenliğimizi ve bölgesel barışı ABD ve müttefiklerinin saldırgan ve maceracı askeri tehditlerine karşı savunmak için yaptığımız stratejik seçimin kaçınılmazlığını açıkça kanıtlamaktadır" dedi.

"Nükleer güç en doğru seçim"

Mevcut güvenlik ortamının ülkesini askeri yeteneklerini güçlendirmeye mecbur bıraktığını vurgulayan Kim, "Kuzey Kore'nin öz savunma amaçlı nükleer caydırıcılığı güçlendirme politikası, mevcut durum karşısında en doğru, tek ve biricik tercihtir. Bu yoldan asla geri dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Güney Kore, ABD ve Japonya ortak tatbikat düzenlemişti

Güney Kore, ABD ve Japonya Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesine yanıt olarak Jeju Adası'nın doğusunda ortak hava tatbikatı gerçekleştirmişti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, tatbikata ABD'ye ait bir B-1B ağır bombardıman uçağının yanı sıra 3 ülkeden savaş uçaklarının katıldığı belirtilmişti. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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