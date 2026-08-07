Kıratlı: Terörsüz Türkiye, şehit emanetine sahip çıkmadır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kıratlı: Terörsüz Türkiye, şehit emanetine sahip çıkmadır

Kıratlı: Terörsüz Türkiye, şehit emanetine sahip çıkmadır
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' hedefinin şehitlerin emanetine sahip çıkmanın göstergesi olduğunu, sürecin birlik, kardeşlik ve kalkınmayı güçlendireceğini söyledi; Bahçeli ve Erdoğan'a teşekkür etti.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin şehitlerin emanetine sahip çıkma iradesinin en güçlü göstergesi olduğunu belirterek, bu sürecin birlik, kardeşlik ve güçlü geleceğin teminatı olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda konuşan Kıratlı, yaklaşık yarım asırdır terörün Türkiye'ye ağır bedeller ödettiğini ifade ederek, devletin temel hedefinin hiçbir ocağa yeniden şehit ateşinin düşmemesi olduğunu dile getirdi. Şehitlerin milletin ortak değeri olduğunu vurgulayan Kıratlı, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini kaydetti.

Kanun teklifinin toplumun tüm kesimlerinin görüşleri alınarak hazırlandığını belirten Kıratlı, "Bu mesele bir partinin değil, 86 milyonun ortak meselesidir" dedi.

'Terörsüz Türkiye' vizyonunun sadece güvenlik politikası olmadığını ifade eden Kıratlı, bu sürecin kardeşlik, demokrasi, yatırım, üretim, istihdam ve kalkınmayı güçlendireceğini söyledi.

Konuşmasının sonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürece katkılarından dolayı teşekkür eden Kıratlı, ortak geleceğin birlik ve dayanışma içinde inşa edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Milletvekili, Ali Kıratlı, Güvenlik, Politika, AK Parti, Türkiye, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Politika Kıratlı: Terörsüz Türkiye, şehit emanetine sahip çıkmadır - Son Dakika

Meclis’te ’fezleke gizliliği’ tartışması: İktidar ve muhalefet aynı noktada birleşti Meclis'te 'fezleke gizliliği' tartışması: İktidar ve muhalefet aynı noktada birleşti
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı
Uganda Parlamentosu, Gazze’ye asker gönderilmesini onayladı Uganda Parlamentosu, Gazze’ye asker gönderilmesini onayladı

17:32
Müftülüğün paylaştığı “Manifest-Müslüman atışması“ olay oldu
Müftülüğün paylaştığı "Manifest-Müslüman atışması" olay oldu
17:16
Bu nasıl olabilir 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:50
Ev ve araba alacaklar dikkat BDDK’dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 20:42:41. #7.13#
SON DAKİKA: Kıratlı: Terörsüz Türkiye, şehit emanetine sahip çıkmadır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.