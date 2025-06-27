Kırgız Türkleri Kültür Festivali Yozgat'ta - Son Dakika
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Politika

Kırgız Türkleri Kültür Festivali Yozgat'ta

Kırgız Türkleri Kültür Festivali Yozgat\'ta
27.06.2025 16:17
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Kırgızistan Büyükelçisi Kazakbaev, Yozgat'ta düzenlenecek festivale katılmak üzere geldi.

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde düzenlenecek olan 2'nci Kırgız Türkleri Kültür Festivali öncesi, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev festival hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde 28 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek olan Kırgız Türkleri Kültür Festivali öncesinde etkinliğe davet edilen Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, etkinliğe katılmak üzere Yozgat'a gitti. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, büyükelçiyi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vali Özkan, "Soydaşımız, kardeşimiz Kırgızistan Büyükelçimizi Yozgat'ta yiğitler şehrinde ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Yenifakılı ilçemizde Kırgız soydaşlarımız var. Yarın da onların kendi kültürü içerisinde kendi kültür dünyasını yansıtan güzel bir şenlik programları var. İnşallah büyükelçimizle birlikte oradaki programa katılacağız. Belki biz iki ülkeyiz iki devletiz ama hep söylüyoruz, can Azerbaycan'a da söylediğimiz üzere Kırgızistan'la da biz bir milletiz. Yozgat'ımızda kıymetli büyükelçimizi ve heyetini ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Yarın Yenifakılı'da düzenlenecek şenliğe bütün hemşerilerimizi davet ediyorum" dedi.

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, "Van Erciş ilçesi Ulupamir'den gelen Kırgızlar burada yaşıyorlarmış. Biz çok memnunuz. Türk topluluklarına destekleriniz için teşekkür ederiz. Yozgat vilayetine ilk defa geliyorum. Yozgat yiğitlerin vilayeti diye Sayın Valim dile getirdi. Ankara'dan tanıdığım Yozgatlı siyasetçiler gerçekten Türk yiğitleri. Türk Dünyası değişimi bambaşka olacaktır. 21. yüzyıl İnşallah Türk Dünyasının asrı olacak. Türkiye Azerbaycan arasında 'bir millet yek devlet' stratejisi vardı. Dünya coğrafyasında yeni bir uluslararası teşkilat çıktı. Bu Türk devletler teşkilatı genel sekreteri İstanbul'da. Geleceğin dinamiklerini hazırlayan yeni bir teşkilat çıkıyor. O teşkilatla bir araya geldiğimizde her zaman dile getiriyoruz. Bugünden itibaren bir millet yedi devlet belki de yeri gelecek bir devlet bir millet olacak inşallah" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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