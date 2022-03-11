Kırgızistan'da Erdoğan'a "Yılın Adamı" ödülü - Son Dakika
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Kırgızistan'da Erdoğan'a "Yılın Adamı" ödülü

11.03.2022 14:51
Kırgızistan'da Erdoğan'a "Yılın Adamı" ödülü

Kırgızistan'da farklı sektörlerden lider kadınların kurduğu Alatoo Ayımdarı Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Yılın Adamı 2021" ödülüne layık gördü.

Kırgızistan'da farklı sektörlerden lider kadınların kurduğu Alatoo Ayımdarı Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Yılın Adamı 2021" ödülüne layık gördü.

Kırgızistan'da farklı sektörden kadınların bir araya gelerek kurdukları Alatoo Ayımdarı Derneği Başkanı Cipargul Bargibayeva, Ulusal Haber Ajansı "Kabar"da düzenlediği basın toplantısında, Kırgızistan'ı destekleyen yabancı ülke liderlerine "yılın adamı" ödülü verdiklerini açıkladı. Bargibayeva, dernek jürilerinin bilge lider, bilge siyasetçi ve modern yönetici nitelikleri temelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Yılın Adamı 2021" seçtiklerini aktararak, Erdoğan'ın yürüttüğü politika ve çalışmalarıyla kendisinin bilge lider olduğunu ispatladığını söyledi.

Bargibayeva, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostluğu iki kardeş halkların yararına güçlendirmede bilge siyasetçi olarak köprü olarak hizmet etti. Erdoğan, ayrıca Türkiye'deki zor ekonomik durumu atlatarak modern bir yönetici olduğunu kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Kadınlar Derneği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "yılın adamı", 2017 yılında İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth'i "yüzyılın en iyi hanımı", 2019'da ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i "yılın adamı" seçmişti. - BİŞKEK

Kırgızistan'da Erdoğan'a Yılın Adamı ödülü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kırgızistan'da Erdoğan'a 'Yılın Adamı' ödülü - Son Dakika


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