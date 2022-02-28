Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov'dan Keçiören'e ziyaret - Son Dakika
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Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov'dan Keçiören'e ziyaret

28.02.2022 21:11
Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov'dan Keçiören'e ziyaret

Kırgızistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u ziyaret etti.

Kırgızistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u ziyaret etti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kırgızistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov'u ağırladı. Altınok, Bekbolotov ve beraberindeki heyetle birlikte ilçedeki Türk Dünyası Meydanı'nda bulunan Er Manas heykelini ziyaret etti. Ziyarette ayrıca Kırgızistan Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Artur Temırov, Dış İlişkiler Daire Başkanı Urmat Subanov, Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Ulanbek Osmonalıev, Dış İlişkiler Daire Başkan Yardımcısı Kasbek Koşonov ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev de yer aldı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Altınok, "Er Manas heykelimizi ziyaret ettik. Keçiören, dün olduğu gibi bugün ve yarın da tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve köklerimizi yaşatmaya, gelecek nesillere de aktarmaya devam edecektir. Kırgızistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov'a ve beraberindeki diplomatlara anlamlı ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Er Manas heykelinin önünde fotoğraf çektiren Kırgız heyeti, eserin inşa edilmesine öncülük eden Başkan Altınok'a teşekkür etti. - ANKARA

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Turgut Altınok, Türk Dünyası, Kırgızistan, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov'dan Keçiören'e ziyaret - Son Dakika


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